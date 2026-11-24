<앵커>



11일 만에 돌아온 젠슨 황에, 엔비디아 직원들은 그의 이름을 외치며 환호했습니다. 주가는 30% 넘게 폭등해 시가총액이 하루 만에 1천300조 원이 불어났습니다.



뉴욕 김현우 특파원의 보도입니다.



<기자>



[젠슨! 젠슨!!]



엔비디아 본사에 젠슨 황이 들어서자, 3개 층 난간을 가득 메운 직원들이 그의 이름을 연호합니다.



트레이드마크였던 검은 가죽 재킷 대신 수수한 작업용 재킷을 걸친 젠슨 황은 끔찍한 실수를 저질렀다며 먼저 고개를 숙였습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 여러분에게 이런 일을 겪게 해서 정말 미안합니다.]



달려가 끌어안는 직원까지 있었습니다.



젠슨 황은 더 나은 CEO가 되겠다고 약속했습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 다시 기회를 줘서 모두 고맙습니다. 이번엔 더 나은 CEO가 되겠습니다.]



농담도 잊지 않았습니다.



[젠슨 황/엔비디아 CEO : 오늘이 첫 출근날입니다. 컴퓨터가 없어서 IT 부서에서 새 PC를 받아야 합니다.]



현지시간 23일 엔비디아 이사회가 사임 11일 만에 젠슨 황을 최고경영자로 즉시 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했습니다.



복귀는 없다던 지난주 발표를 스스로 뒤집은 겁니다.



이사회는 미국 정부 고위급의 의견을 들었다며 젠슨 황의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다는 점을 확신했다고 밝혔습니다.



다만 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐는지에 대한 독립 조사는 끝까지 이어가겠다고 재확인했습니다.



시장은 즉각 반응했습니다.



엔비디아 주가는 장중 한때 37% 가까이 치솟았고, 결국 31.5% 오른 165달러에 장을 마치며 젠슨 황 사임 이후 떨어졌던 주가를 하루 만에 대부분 만회했습니다.



시가총액은 약 9천500억 달러, 우리 돈으로 1천300조 원가량 늘어나서 미국 증시 역사상 하루 최대 증가액을 기록했습니다.



[길 루리아/투자은행 애널리스트 : 젠슨 황이 엔비디아를 떠난 뒤 AI 산업의 성장을 걱정했던 투자자들이 크게 안도하는 모습입니다.]



젠슨 황 복귀 청원에 서명하며 공개적으로 지지해 왔던 일론 머스크 스페이스X 태슬라 CEO는 '실수가 바로잡혔다'고 반겼고, 자신이 창업한 회사에서 쫓겨났다 복귀한 경험이 있는 샘 올트먼 오픈AI CEO는 '젠슨!'이라는 짧은 글로 축하를 전했습니다.



(영상편집 : 김경연, 디자인 : 박태영)