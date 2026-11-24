<앵커>



러시아 군용기의 카디즈 무단 침입은 이번 달에만 벌써 세 번째입니다. 사실 하늘뿐 아니라 러시아 해군의 움직임도 예사롭지 않은데요.



동해 쪽에서 러시아군이 위협적으로 움직이는 이유가 뭔지, 김태훈 국방전문기자가 취재했습니다.



<기자>



우리 합동참모본부와 같은 일본 통합막료감부가 공개한 지난 19일 러시아 군용기 항적입니다.



폭격기와 초계기 등 4대가 타이완을 지나 한국과 일본 사이를 거쳐 독도 주변을 스치듯 타고 올라갔습니다.



이 과정에서 카디즈를 몇 차례 들락거렸고 우리 공군 전투기들이 출격해 영공 침범에 대비했습니다.



지난 17일과 오늘(24일)까지 합하면 이달 들어서만 세 번째 무단 진입입니다.



러시아의 동해 군사 활동은 하늘만이 아닙니다.



러시아 해군은 최신 개량형 킬로급 공격 잠수함 '야쿠츠크'가 북극 항로를 거쳐 9천 해리, 약 1만 6천 km 이상 항해해 지난 13일 블라디보스토크에 도착했다고 발표했습니다.



러시아 태평양 함대용으로 건조된 개량형 킬로급 6척 중 마지막 6번 함이 블라디보스토크 배치를 마친 겁니다.



러시아 공군과 해군이 동시에 동해 주변에서 무력을 과시하는 모습인데, 러시아가 유럽과 동아시아를 잇는 최단 항로인 북극항로를 선점하려는 의도라는 해석이 나옵니다.



[황기철/전 해군참모총장 : 향후 북극항로가 개설될 시기에 대비해서 제해권, 즉 해양 통제권을 확보하기 위한 사전 계획된 군사행동이라고 볼 수 있습니다.]



북극항로 제해권을 차지할 계획이라면 러시아는 주변 바다에서부터 군사적 영향력을 확대할 것으로 보입니다.



동해 주변 러시아 해군 증강과 함께 카디즈 진입도 더욱 늘어날 수 있다는 얘기입니다.



미 해군 항공모함들이 이란전쟁으로 중동에 차출되면서 생긴 동아시아 미 항모 공백 상태가 동해에서 러시아 군이 활개 치는 요인이라는 분석도 있습니다.



의도된 군사행동으로 보이는 만큼 우발적 충돌을 막기 위한 양국 간 핫라인 활성화, 그리고 무단 진입 시 즉각 조치할 수 있는 철저한 경계 태세 유지가 필요합니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 강윤정)