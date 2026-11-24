<앵커>



러시아 군용기들은 우리 영공을 침범하기 불과 2~3초 전에 급선회했습니다. 비행 동선도 이례적이었는데요. 러시아가 보낸 군용기들의 종류를 저희가 확인했습니다.



김민준 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



러시아 군용기들은 오늘(24일) 아침 7시 50분쯤, 동해상의 한국 방공식별구역, '카디즈'에 무단 진입했습니다.



시속 700킬로미터 속도로 울릉도 영공 침범 직전까지 계속 남하했습니다.



속도상 우리 영공 침범까지 불과 2~3초, 거리로는 500여 m를 남겨 두고 급선회했던 걸로 확인됐습니다.



SBS 취재결과, 울릉도에 접근한 러시아 군용기들은 전투기 2대와 폭격기 2대, 모두 4대로 L자형으로 꺾어 일본 쪽 방향으로 빠져나갔습니다.



울릉도와 독도 사이로 비행했던 과거와 달리, 오늘은 이례적으로 울릉도 정북 방향으로 접근해 위협적이었다는 게 군의 설명입니다.



우리 전투기를 대응 출격시킨 공군은 오늘 아침, 경계경보 발령을 행정안전부에 요청했습니다.



영공 침범이 임박한 상황에서 취한 '선제적 예방 조치'였다고 해명했습니다.



[장도영/합동참모본부 공보실장 : 울릉도 영공 침범 직전까지 접근한 사례(입니다.) 이번 경우가 좀 이례적인 경계경보 발령이라는 것은 맞습니다.]



오늘 오후 국방부는 러시아 국방무관을 청사로 초치해 엄중 항의했습니다.



[니콜라이 마르첸코/러시아 국방무관 : (러시아 군용기가 대한민국 영공을 침범하려는 의도가 있었나요?) 답하지 않겠습니다.]



방공식별구역은 외국 군용기 등의 우리 영공 침입을 막기 위해 사전 식별과 대응 목적으로 설정한 공중 감시구역으로, 주변국에선 우리나라와 중국, 일본 등이 운영 중이지만 영공과 달리 주권이 인정되진 않습니다.



러시아는 자체 방공식별구역을 운영하지 않고 있어 우리의 방공식별구역 역시 국제법적인 근거가 없다며 인정하지 않고 있습니다.



지난 2019년엔 러시아 조기경보통제기 1대가 독도 영공을 두 차례 침범해 우리 전투기가 경고사격을 하기도 했습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 이승진)