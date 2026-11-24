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그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 첫 방송을 하루 앞두고 갑작스러운 부상 소식을 알렸다.육성재는 24일 자신의 SNS를 통해 "드디어 내일 '나인 투 식스' 첫 방송이다. 첫 방송과 제작발표회를 기다려주시는 분들께 아쉬운 소식을 전해드려야 할 것 같다"며 조심스럽게 말문을 열었다.이어 그는 "집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐다"면서 "그래서 내일 제작발표회에는 부득이하게 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같다"고 설명했다.예기치 못한 부상에도 작품에 대한 책임감으로 예정된 제작발표회 일정은 그대로 소화한다. 육성재는 "와주시는 기자님들 그리고 기다려주시는 팬분들께 죄송한 마음 전하며 양해도 부탁드리겠다"고 고개를 숙인 뒤 "내일 첫 방송되는 '나인 투 식스'도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"며 신작을 향한 각별한 애정을 덧붙였다.SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민·오송희)는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스를 그린다. 육성재는 극 중 햇살 같은 매력을 지닌 연하남 한선우 역을 맡아 배우 박민영과 설레는 로맨스 호흡을 맞춘다.'나인 투 식스' 제작발표회는 오는 25일 오후 2시 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열리며, 드라마는 같은 날 밤 9시 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)