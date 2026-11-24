AI를 활용한 부정행위는 기존의 부정행위보다 죄책감을 덜 느끼게 할까요? AI를 악용한 부정행위 의혹에 휩싸였던 이진우 씨는 왜 끊임없이 자신의 능력을 증명하고 과시하려 했을까요? 그는 왜 멈추지 못했을까요? 배상훈 프로파일러는 이 씨의 과거 영상 속 행동에서 이에 대한 답을 찾을 수 있는 특이점을 발견했습니다. AI가 등장하기 전부터 부정행위가 있었을 가능성, 이진우 씨에 대한 공범 의혹, 그리고 사망 이후에도 이 씨의 책이 웃돈을 얹어 거래되는 현상은 어떻게 봐야 할까요? SBS [지식의발견]에서는 이 물음에 대한 답을 배상훈 프로파일러에게 들어봤습니다.



(진행 : 최재영, 작가 : 박정례·이세미, 촬영 : 김상윤·황세회, 편집 : 김복형·김혜주, CG : 장지혜, 제작 : 디지털뉴스부)