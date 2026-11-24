▲ 이수광 KBL 총재(왼쪽)와 김영기 전 KBL총재가 24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 세리머니 후 기념촬영을 하고 있다.

1997년 2월 출범한 한국 프로농구의 역사 30년이 다큐멘터리로 제작됐습니다.프로농구를 주관하는 KBL은 서울 용산구 아이파크몰에서 프로농구 출범을 함께했던 농구 원로와 당시 현역 선수들이 참석한 가운데 다큐멘터리 '백코트:30년의 시간 속으로'의 시사회를 가졌습니다.이수광 KBL 총재는 내년 2월 출범 30주년을 앞두고 "오늘 참석한 분들이 프로농구의 현재이자 미래"라면서 "30주년을 새로운 출발이라고 생각하고 앞으로 30년을 향해 나아가겠다"고 말했습니다.다큐멘터리를 제작한 정현수 PD는 "기존 다큐멘터리가 개인 인터뷰 위주였다면, 이번 다큐멘터리는 출연자들의 기억을 끌어내기 위해 그룹 토크 형식을 취했다"고 설명했습니다.다큐멘터리에는 전희철, 문경은, 이상민 등 프로농구 출범 초기에 선수로 맹활약했던 현재 프로농구 감독들이 출연해 옛 기억을 회상했습니다.출연자들은 "출범과 동시에 외국인 선수가 기용되면서 그들의 뛰어난 기량에 국내 선수들은 설 곳이 없어지는 것 아닌지 걱정했었다"고 털어놓았습니다.전희철 서울 SK 감독은 시사회에 앞서 열린 특별 대담에서 "프로농구 출범 초기에는 감독들도 프로 경험이 없다 보니 아마추어적인 면도 있었다"며 "내가 만약 그때 감독이었으면 선수들의 마음을 파악해 장기 레이스를 잘 이끌어 갈 수 있었을 것"이라고 말했습니다.특별 대담에 함께 참석한 양동근 울산 현대모비스 감독은 짜릿했던 우승 순간을 회상하면서 "등번호만큼 우승할 수 있었으면 15번을 달 걸 그랬다"고 말해 참석자들의 웃음을 터뜨렸습니다.양동근 감독은 등번호 6번을 달고 현대모비스에서 여섯 차례 우승했습니다.단신이었지만 탁월한 볼 배급과 재치로 대구 오리온스 신인 시절, 신인상과 정규시즌 최우수선수(MVP)상을 받았던 김승현은 "은퇴 시즌 서울 삼성에서 아이라 클락에게 비하인드 백패스로 덩크를 만들어낸 순간이 가장 기억에 남는다"고 회고했습니다.(사진=연합뉴스)