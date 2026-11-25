

베를린 필하모닉, 런던 심포니 등 유럽 주요 오케스트라와 작업하는 작곡가 신동훈이 이번 주 커튼콜을 찾았습니다. 아시아 최초로 클라우디오 아바도 작곡상을 받았고, 내년 시즌부터 서울시향 '올해의 음악가'로 활동하게 되는데요, 피아니스트 조성진을 위해 쓴 피아노 협주곡도 내년 서울시향 무대에서 조성진의 협연으로 아시아 초연됩니다.



1부에서는 세종 솔로이스츠 실내악 공연에서 아시아 초연하는 두 곡 이야기를 들어봅니다. 작곡가가 직접 키보드 앞에 앉아 곡의 테마가 어떻게 쓰였는지 들려줬습니다. 세계적인 바이올리니스트 크리스티안 테츨라프와 피아니스트 레이프 오베 안스네스가 세계 초연한 '겨울 소나타'는 어떤 곡일까요? 악보를 처음 받은 안스네스는 왜 당황했을까요? 카운터테너 이스틴 데이비스와 베를린 필 단원들의 현악사중주를 위해 쓴 '오르페우스에게 바치는 소네트' 이야기도 담았습니다.



학사경고 세 번으로 대학에서 쫓겨나기 직전까지 갔던 그는, 어떻게 세계 클래식계가 주목하는 작곡가가 됐을까요? 이어지는 2부도 놓치지 마세요.



(진행 : 김수현 기자, 이병희 아나운서 ㅣ녹음 녹화 : 강보배 ㅣ촬영 : 오세관ㅣ편집 : 정용희)



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