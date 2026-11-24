젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 24일 젠슨 황의 고향인 타이완의 증시가 9% 급등했습니다.



중국 포털 신랑망·바이두 등에 따르면 타이완 자취안지수는 이날 전장 대비 3,310.46포인트(8.99%) 오른 40,122.35에 장을 마쳤습니다.



이날 상승폭은 사상 최대입니다.



전일 36,811.89로 거래를 마쳤던 자취안지수는 개장과 함께 40,000선을 회복했고, 장중 한때 40,180.38까지 올랐습니다.



타이완 증시 시가총액의 40% 이상을 차지하는 시총 1위주 TSMC 주가는 개장 직후 상한가(9.85%)로 치솟은 뒤 장 마감까지 상승폭을 유지했습니다.



TSMC는 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체이자 엔비디아의 주요 협력사입니다.



반도체 설계업체 미디어텍(+9.91%)과 파운드리 업체 UMC(+9.97%)를 비롯해 훙하이정밀공업(+9.95%) 등 주요 기술주도 가격제한폭까지 올랐습니다.



타이완중앙통신은 장외증권시장을 포함해 이날 상한가 종목이 621개라고 전했습니다.



타이완 증시 급등은 젠슨 황 CEO가 사임 11일 만에 엔비디아 경영 일선에 복귀하면서 인공지능(AI) 관련 기업에 대한 투자심리가 개선된 데 따른 것으로 풀이됩니다.



앞서 엔비디아 이사회는 23일(현지시간) 젠슨 황의 CEO 복귀를 만장일치로 결정했습니다.



이 소식에 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 31.48% 급등했고, TSMC의 미국예탁증서(ADR)도 14.08% 상승했습니다.



황 CEO 사임 여파 속에 자취안지수의 지난주 주간 하락률(-17.5%)은 35년 만에 최악을 찍었지만, 타이완 당국의 연이은 증시 안정책 발표 속에 전날 2.16% 반등에 성공한 바 있습니다.



삭소마켓츠의 차루 차나나 수석 투자전략가는 "황 CEO의 복귀는 타이완을 비롯한 아시아 시장에 큰 안도가 됐다"며 "엔비디아 칩 생산과 반도체 공급 생태계에서 TSMC의 역할을 고려하면 타이완이 최대 수혜자"라고 봤습니다.



일본 증시 대표 지수인 닛케이225평균주가(닛케이지수)는 전장 대비 2,207(3.91%) 오른 58,644에 장을 마감했습니다.



도쿄 증시는 전날 '근로감사의 날' 휴장 이후 나흘 만에 개장했습니다.



반면 중국 본토 증시는 지수별로 등락이 엇갈렸습니다.



상하이종합지수는 0.27%, 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수는 0.14% 올랐고, 선전성분지수는 0.29% 내렸습니다.



과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 대표 종목 50개로 구성된 과창판 50 지수는 1.81%, 대표적 반도체 종목 창신메모리(CXMT) 주가는 1.0% 상승하는 등 기술주는 강세였습니다.