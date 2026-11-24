'굿파트너2'가 첫 주부터 최고 시청률 10%를 돌파하며 화끈한 흥행 포문을 열었다.



2년 만에 돌아온 SBS 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정)는 현실 밀착형 이혼 에피소드와 변호사들의 치열한 활약을 담아내며 안방극장의 뜨거운 반응을 끌어냈다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 지난 21일 방송된 2회 방송은 전국 가구 기준 7.7%, 최고 시청률 10%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했고, 핵심 지표인 2049 시청률 역시 평균 3.4%, 최고 4.8%까지 치솟으며 화제성을 입증했다.



단 2회 만에 시청자들을 단숨에 사로잡은 '굿파트너2'만의 핵심 매력을 짚어봤다.



# 더 독해진 이혼 사건, 더 통쾌해진 '차은경 표' 이혼 해결법



현직 이혼전문변호사가 집필한 탄탄한 서사 위에 예측 불가한 반전이 더해지며 몰입도를 끌어올렸다. 1회에서는 아내 박나연(고원희 분)의 외도를 주장하던 남편 서지훈(윤박 분)이 오히려 먼저 외도를 저지르고 '오픈 메리지'까지 강요했다는 반전이 충격을 안겼으며, 2회에서는 도박과 폭행, 마약까지 얽힌 분쟁으로 긴장감을 높였다.



무엇보다 직접 이혼을 겪은 뒤 한층 단단해진 차은경(장나라 분)의 해결법이 통쾌함을 선사했다. 사건 수임 자체보다 의뢰인의 삶을 '해결'하는 데 초점을 맞춘 차은경은 타인의 시선 때문에 불행한 결혼을 놓지 못하는 박나연에게 "피고(남편)가 그럴 만한 가치 있나요?"라는 일침으로 새로운 시야를 열어주며 깊은 울림을 남겼다. 또 2회에선 무너진 삶을 살아온 의뢰인에게 과거의 상처에 대한 보상을 넘어 앞으로의 삶까지 지켜낼 해법을 제시했다.



여기에 차은경과 전남편 김지상(지승현 분)과의 또 다른 서사도 예고되며 궁금증을 키웠다.



# '이혼이 체질' 장나라 X '이혼에 진심' 김혜윤, 프로페셔널 워맨스



이혼이 '체질'인 차은경과 이혼에 '진심'인 강혜성(김혜윤 분)의 워맨스 케미스트리도 빼놓을 수 없는 관전 포인트다.



1%의 가능성까지 계산하며 한 수 앞을 내다보는 차은경과 의뢰인을 위해 발로 뛰며 끝까지 파고드는 강혜성은 접근 방식은 달라도 의뢰인을 위하는 마음만큼은 닮아 있다. 강혜성의 진심과 역량을 단번에 알아본 차은경의 "완전 이혼 재질이잖아? 찾았다"라는 대사는 두 사람의 호흡을 기대케 했고, 차은경이 던진 힌트를 놓치지 않고 응징에 성공한 강혜성의 활약은 이들의 첫 팀플레이의 짜릿한 카타르시스를 안겼다.



여기에 '리봄'에 합류한 강혜성의 "인생에서 지우고 싶은 여자가 있어서요"라는 의미심장한 한마디는 호기심을 자극했다. 과연 강혜성이 이혼에 진심인 이유는 무엇일지, '결핍을 동력으로 삼아 성장해 가는 워맨스'라는 최유나 작가의 말처럼 상처와 결핍을 지닌 두 사람의 특별한 연대가 호기심을 자극했다.



# 반가운 표지훈부터 새로운 라이벌 박해진까지, 다채로운 관계성



인물 간 관계성의 확장 역시 극을 풍성하게 만든다. 차은경이 이끄는 '법무법인 리봄'에서 어쏘 변호사로 성장한 전은호(표지훈 분)는 '워라밸'을 향한 마음과 달리 분투하는 모습으로 반가움과 웃음을 보탰다. 여기에 '법무법인 태수'를 이끄는 박태수(박해진 분)의 등장은 긴장감을 한층 끌어올렸다. '리봄'이 점찍은 건물과 의뢰인까지 먼저 선점하며 차은경을 자극하는 박태수의 행보는 향후 본격화될 두 로펌의 대결을 예고하며 기대감을 높인다.



한편 '굿파트너2' 3회는 오는 27일(금) 밤 9시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)