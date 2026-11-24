▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 가정폭력 범죄에 반의사불벌죄 적용 배제가 필요하다는 의견이 모아졌습니다.김성완 청와대 대변인은 오늘(24일) 청와대에서 열린 국무회의 비공개 순서에서 성평등가족부가 마련한 '가정폭력범죄 반의사불벌죄 적용 배제 검토' 방안에 대한 토론이 이뤄졌다면서 이같이 전했습니다.참석자들은 신고 처리 부담을 안게 된 경찰의 인력과 예산을 보강하고 여성 보호시설 확충을 위한 예산 지원이 필요하다는 점에 대해서도 공감한 것으로 알려졌습니다.김 대변인은 제도 적용 후 가정폭력 신고가 접수될 때 사건 처리 및 처벌 관련 가이드라인을 상세히 만들 필요가 있다는 데에도 의견이 모였다고 설명했습니다.앞서 원민경 성평등가족부 장관은 잇따른 관계성 범죄 등과 관련, 가정폭력 반의사불벌 조항을 폐지해야 한다는 입장을 밝혀왔습니다.반의사불벌 조항은 국가 형벌권과 피해자 자기 결정권을 조화시키기 위해 도입됐으나 피해자에게 사건처리 부담을 전가하고 가해자가 처벌을 피하기 위해 피해자에게 합의를 압박하는 유인을 제공한다는 비판이 제기되고 있습니다.앞서 스토킹 범죄에 대한 반의사불벌 조항 폐지는 2023년 6월 스토킹처벌법 개정으로 이뤄졌지만, 가정폭력 범죄는 여전히 반의사불벌죄로 남아있는 상황입니다.다만 이날 심의될 안건 중 하나였던 성평등 정책 기능 강화를 위한 13개 법령 개정에 관한 대통령령안의 경우 세부 내용 보완을 거쳐 추후 회의에 재상정하기로 했습니다.해당 안건에는 성평등 정책 추진체계를 강화하고 분야별 정책 추진 과정에 성별 특성과 차이를 반영하기 위해 과학기술정보통신부 등 6개 기관에 전담 부서를 신설하고 13개 기관에 인력을 증원하는 내용 등이 담겼습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)