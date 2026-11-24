사임 11일 만에 엔비디아 CEO 자리로 돌아온 젠슨 황.



혼외 관계와 중국 스파이 의혹으로 물러났던 그가 다시 돌아오자 곳곳에서 환호가 쏟아졌습니다.



불과 일주일 전 '복귀는 없다'던 이사회가 만장일치로 결정을 뒤집었고, 시장도 곧바로 반응하며 엔비디아 주가는 하루 만에 30% 넘게 치솟았습니다.



하지만 마냥 열광할 수만은 없습니다.



상대 여성을 둘러싼 스파이 의혹은 아직 풀리지 않았고, 미국 정부가 복귀에 힘을 실어줬다는 논란까지 더해졌습니다.



다음 달 미국 의회 청문회를 앞둔 젠슨 황, 그의 극적인 귀환 과정과 앞으로 남은 쟁점을 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠 IP부)