▲ 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 기존에 알려진 두 건 외에 추가적인 불륜 관계들이 있다고 이사회에 털어놨으며, 이사회는 그의 반성하는 태도 등을 고려해 복귀를 결정한 것으로 전해졌습니다.사안에 정통한 관계자들에 따르면 엔비디아 이사회는 22일(현지시간) 오후 마라톤 회의를 열고 황 CEO와 수 시간 동안 면담했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 23일 전했습니다.황 CEO는 면담에서 언론에 널리 보도된 두 건 외에도 추가로 부적절한 관계들에 대해 털어놓은 것으로 알려졌습니다.논의 내용을 아는 관계자들은 황 CEO가 자기 행동에 대해 깊이 반성하는 태도를 보였다고 전했습니다.이사회는 황 CEO와 대화하면서 솔직함과 정직함의 중요성을 강조한 뒤, 그를 경영 일선에 복귀시키는 게 최선이라고 판단했다고 소식통들은 전했습니다.다만 황 CEO가 추가로 이사회에 고백한 불륜 관계의 구체적인 내용은 알려지지 않았습니다.이러한 보도는 젠슨 황이 엔비디아 CEO에서 사임한 지 11일 만인 이날 이사회가 그간 관측을 뒤집고 그의 복귀를 만장일치로 결정한 이후 나온 것입니다.앞서 그는 중국 스파이로 추정되는 사업가 앨리스 황과 외도한 사실이 이달 초 드러나 세계적인 스캔들을 일으켰습니다.이후 황 CEO가 엔비디아 소속 여성 임원과도 혼외 관계를 맺었다는 추가 폭로가 이어지자 엔비디아 이사회는 그 직후인 이달 12일 황 CEO의 사임을 전격 발표했습니다.이사회는 '사임'이라고 발표했으나 사실상 해임된 셈입니다.황 CEO의 불륜 파문과 그의 사임으로 엔비디아 주가가 급락하며 금융시장을 뒤흔들자 도널드 트럼프 대통령은 황 CEO를 두둔하며 그의 복귀 필요성을 여러 차례 강조했습니다.엔비디아 이사회는 지난 17일에만 해도 황 CEO를 재선임할 뜻은 없다고 단호히 말했습니다.그러나 '젠슨 황의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다'는 트럼프 정부의 판단에 기반해 22일 이사회 회의에서 만장일치로 그의 복직을 결정했습니다.미 온라인 매체 세마포에 따르면 트럼프 대통령은 이날 엔비디아 이사회 회의에 유선(dial into)으로 참석해 황 CEO의 복귀를 요구했다고 합니다.트럼프 대통령은 JD 밴스 부통령을 통해서도 엔비디아 측에 황 CEO 구명 운동을 한 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀가 발표된 후인 23일 저녁 WSJ 인터뷰에서 "시장의 반응은 매우 긍정적이었다"며 "이는 그 결정이 옳았음을 확실히 보여준다"고 말했습니다.그는 약 일주일 전 엔비디아 이사회에 전화를 걸고 싶었다며 "그때 전화했더라면 이렇게 성공적이었을지는 모르겠다.회사 주가가 폭락하기 시작하면서 분위기가 점점 더 유리해졌다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복직을 축하하기 위해 그에게 전화를 걸었고, 대화 도중 그가 자신이 개발하고 싶은 온갖 종류의 새로운 칩에 관해 이야기했다며 "그와 같은 사람은 정말 아무도 없다"고 치켜세웠습니다.민간 기업 인사 문제에 대통령이 개입해 압력을 행사했다는 논란이 제기되고 있으나 트럼프 대통령 본인은 "문제가 있는 회사를 도울 수 있다면, 나는 그렇게 한다"며 문제 될 게 없다는 반응을 보였습니다.트럼프 정부는 다만 황 CEO의 복직 당일 그의 내연녀 앨리스 황이 한때 몸담았고, 미국의 첨단 기술이 넘어간 의혹을 받는 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올렸습니다.황 CEO의 경영 일선 복귀와 무관하게 엔비디아 칩의 해외 유출 의혹과 관련해선 엔비디아 이사회 자체와 법무부 차원의 조사가 계속 진행됩니다.