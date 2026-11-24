▲ 결별을 인정한 배우 임지연(왼쪽)과 이도현

배우 임지연(36)과 이도현(본명 임동현·31)이 교제 4년 만에 결별했습니다.이도현 소속사 YH엔터테인먼트 관계자는 오늘(24일) "두 사람이 최근 결별했다"며 "서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔습니다.임지연 소속사 아티스트컴퍼니도 "서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다"면서도 "배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해주기 어렵다"고 말했습니다.두 사람은 2022년 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'로 인연을 맺어 연인으로 발전했습니다.2023년 4월 열애설이 불거지자 교제를 인정했고, 이후 인터뷰 등 공식 석상에서도 서로에 대한 애정을 감추지 않았습니다.임지연은 2011년 재난영화로 데뷔해 '인간중독', '간신', '마당이 있는 집', '옥씨부인전' 등의 드라마와 영화에서 활약했으며 올해 6월 종영한 SBS 드라마 '멋진 신세계'로 시청자들의 사랑을 받았습니다.이도현은 2017년 tvN '슬기로운 감빵생활'로 데뷔해 '호텔 델루나', '18 어게인', '스위트홈' 시즌1∼3, '오월의 청춘', '파묘' 등의 작품에 출연했으며, 내년 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 공개를 앞두고 있습니다.