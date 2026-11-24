▲ 피트 헤그세스 미국 국방장관

피트 헤그세스 미국 국방장관이 우크라이나에 필요한 패트리엇 방공미사일 재고 인도를 늦추고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 24일(현지시간) 보도했습니다.복수의 소식통에 따르면 미국이 우크라이나에 공급하기로 약속한 패트리엇 약 60기가 미국 전쟁부(국방부)의 인도 승인을 기다리는 상태입니다.이와 관련해 우크라이나 당국자 등에 따르면 요격미사일 중 PAC-3, PAC-2 등의 전달이 늦어지는 것이 헤그세스 장관 때문이라는 말이 나옵니다.패트리엇 미사일은 미국에서 생산되기 때문에 이를 수출하거나 유럽 내 재고분 등을 재수출하려면 미국 정부의 승인이 꼭 필요합니다.이와 관련해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 22일 "우리 파트너들이 이미 비용을 지불한 패트리엇 시스템의 미사일 이전을 미국이 승인하는 것이 매우 중요하다"며 제때 승인을 촉구하기도 했습니다.지난달에도 젤렌스키 대통령은 "최근 안타깝게도 패트리엇과 첨단지대공 미사일체계(NASAMS·나삼스) 등 방공체계용 요격미사일 공급이 인위적으로, 장기간 지연되는 일이 벌어졌다"며 "헤그세스 장관이 승인하기를 거의 한 달 동안 기다리는 중"이라고 말했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 공언한 패트리엇 미사일의 우크라이나 현지 생산 안건에 대해서도 미 국방부의 승인 절차가 지연되고 있다고 합니다.이와 관련해서는 헤그세스 장관이 승인을 했는데도 미 국방부의 마이클 더피 획득·유지 담당 차관이 이 사안을 넘겨받아 추가 검토를 하고 있는 것으로 알려졌으며, 이런 조치의 구체적인 이유는 명확하지 않다고 FT는 짚었습니다.다만 우크라이나 당국자들은 나삼스 미사일의 경우 인도가 승인돼 이송이 이뤄지고 있다고 말했습니다.미 국방부 관계자는 FT에 "유럽 파트너 및 우크라이나와 함께 패트리엇 미사일 방공 체계에 관한 대서양 횡단 산업 협력을 가속화하기 위해 다각적인 노력을 병행해 왔고 지금도 이런 노력을 계속하는 중"이라는 원론적인 입장을 냈습니다.