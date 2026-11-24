▲ 젠슨 황

중국 외교부는 '중국 스파이' 의혹이 제기된 여성과 불륜 관계였던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀와 관련해 입장 표명을 거부했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(24일) 브리핑에서 황 CEO의 엔비디아 경영 일선 복귀에 대한 중국의 입장을 묻는 취재진에 "우리는 이에 대해 평론하지 않겠다"고 밝혔습니다.궈 대변인은 미국 정부가 황 CEO의 스캔들에 등장하는 싱가포르 기업 '메가스피드'에 수출 통제 제재를 부과한 것에 대한 후속 질문에도 "당신(기자)이 언급한 구체적인 문제에 관해 앞서 우리는 여러 차례 중국의 입장을 밝힌 바 있다.나는 보충할 수 있는 더 많은 정보가 없다"며 답하지 않았습니다.그간 각국이 '중국 간첩' 문제를 지적하거나 대응에 나설 때마다 "증거가 없다"며 일축해온 중국 외교부는 이번 사건에서도 "이른바 '중국 간첩'이라는 논조는 순전히 실체 없는 것이고 중상모략"이라는 입장을 잇따라 내며 의혹을 강하게 부인해왔습니다.중국 외교부는 미국이 엔비디아를 비롯한 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 중국의 원격 접속 통제 등 조치를 내놨을 때도 "수출 통제 조치의 남용"이나 "부당한 중국 첨단 기술 산업 탄압" 등의 표현을 쓰며 반발했습니다.그러나 이날 중국 외교부는 황 CEO 사안에 관한 언급 자체를 줄였습니다.중국 외교부의 이런 절제된 반응은 중국 관영매체들이 황 CEO의 복귀를 두고 '중국 스파이 의혹'이 허구로 드러났다고 주장하거나 미국 내 중국 견제 세력을 비난한 것과 대조를 이룹니다.엔비디아는 23일(현지시간) 이사회에서 젠슨 황을 사장 겸 CEO 및 이사회 이사로 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했습니다.불륜 문제와 '중국 스파이' 연루 의혹 속에 황 CEO가 사임한 지 11일 만입니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 엔비디아의 황 CEO 복귀 발표 후 미국 CNBC방송 인터뷰에서 자신이 엔비디아 이사회를 직접 설득했다면서 "미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다"고 말했습니다.미국 정부는 같은 날 황 CEO의 불륜 상대인 앨리스 황이 몸담았던 싱가포르 업체 메가스피드에 대해선 수출 통제 제재를 발표했습니다.메가스피드가 미국의 대중 수출 통제를 우회해 확보한 엔비디아 첨단 반도체가 중국으로 넘어갔는지가 황 CEO 스캔들의 핵심 의혹인데, 황 CEO가 엔비디아에 복귀한 당일 메가스피드에 대한 제재를 단행함으로써 의혹의 확산을 차단하려는 의도로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 중국에서 19일 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 황 CEO 문제를 거의 제기하지 않은 것으로 전해졌습니다.미 의회는 여야를 막론하고 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성에게 미국의 국가 안보에 직결되는 정보를 넘겼을 가능성을 파헤치고 있습니다.