▲ 일본 도쿄도 주오구에서 직장인들이 출근하는 모습

일본 기업 10곳 중 2곳은 인공지능(AI) 보급을 계기로 사무·관리직 사원의 신규 채용을 줄일 방침을 가지고 있는 것으로 조사됐습니다.AI가 서류 작성이나 데이터 입력 등 사무직 인력이 해왔던 업무를 대체하는 상황이 반영된 것입니다.반면 기업 10곳 중 1곳은 AI 시대에 맞춰 IT 계열 직원의 채용을 늘릴 계획이었습니다.24일 도쿄신문에 따르면 취직정보회사 마이나비가 지난 9∼10월 상장기업 114곳 등 일본 기업 1천600곳을 대상으로 'AI가 신규 채용에 미치는 영향'을 조사한 결과, 사무·관리직 신규 채용을 하는 기업 중 19.6%가 이들 직종의 채용 규모를 줄일 것이라고 답했습니다.채용 규모를 늘릴 것이라고 답한 기업은 1.2%뿐이었고, 79.2%는 현상 유지할 방침이라고 했습니다.기획·마케팅 직종에 대해서도 신규 채용을 하는 회사의 11.7%가 채용 규모를 줄일 계획이었습니다.늘릴 계획인 기업은 1.2%에 그쳤습니다.도쿄신문은 AI는 양식이 정해진 서류의 작성이나 데이터 입력 등 정형화된 업무에 능통하다며 최근에는 이용자의 지시를 따르는 것을 뛰어넘어 자율적으로 작업하는 경우도 많다고 배경을 설명했습니다.반면 IT 계통 직종에 대해서는 기업의 10.3%가 채용 규모 확대를 고려하고 있다고 답했습니다.AI 도입에 속도를 내는 기업들이 관련 인력 확보에 공을 들이는 모습입니다.신문은 IT 인재들은 제조업 기업에서 특히 인기가 높다며 업무 변혁이나 AI 도입을 이끌 인재를 찾고 있는 것이라고 설명했습니다.주로 육체 작업을 하는 '기타 현장직'에 대해 채용 규모를 확대할 방침인 기업은 8.5%로, 축소할 방침인 기업 1.5%를 압도했습니다.신문은 AI 활용이 더 확산하면 기업이 요구하는 인재와 학생의 지망 사이 괴리가 더 커질 수 있다고 예상했습니다.마이나비 관계자는 "학생들이 어떤 업계에서 어떤 직종으로 취직할지 이전보다 더 많이 고민해야 한다"고 조언했습니다.일본에서는 AI의 보급을 계기로 채용의 틀을 바꾸는 실험에 나서는 기업들이 잇따르고 있습니다.대기업 미스미그룹 본사는 고졸과 대졸 인재를 같은 틀로 채용해 초봉·수당 등을 통일하는 제도를 도입합니다.대졸자에게 주던 '학력 프리미엄'을 없애는 것으로, AI 시대에 학력보다는 변화에 대한 대응 능력이 중요하다는 판단에 따른 것입니다.일본 3대 메가뱅크(대형은행) 중 하나인 미즈호 파이낸셜그룹은 영업직과 사무직 사원 수천 명을 AI 개발직으로 전환하는 결단을 내렸습니다.화이트칼라의 상징인 은행 직원이 기술직으로 변신한다는 의미입니다.이 회사는 향후 10년간 사무직 업무를 최대 5천 명분 줄이면서 AI 경쟁력 확보에 역량을 집중할 계획입니다.(사진=연합뉴스)