▲ 일본 국기 (자료화면)

일본 교육 당국이 한국의 수시 전형과 비슷한 대학의 '연내 입시'에서 면접 도입을 필수화했지만 제도 정착에 어려움을 겪고 있습니다.당국 조치는 생성형 인공지능(AI) 확산으로 자기소개서·소논문 제출 등의 서류형 전형으로는 변별력이 낮고 필기형 학력 시험으로는 단편적인 평가가 이뤄진다는 지적을 반영한 것입니다.그러나 대학들은 면접 확대를 위한 비용 부담 등 현실적인 한계를 토로하면서 연내 입시 자체를 폐지하거나 축소하는 흐름을 보이고 있습니다.오늘(24일) 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 정부는 다면적이고 세밀한 학력 평가를 위해 올해 연내 입시부터 면접을 평가 과정에 필수적으로 도입할 것을 지난 3월 요구했습니다.일본 대학의 연내 입시는 매년 4월 입학을 앞두고 1∼3월 치러지는 일반 전형에 앞서 전년도 가을∼연말에 진행되는 전형을 말합니다.이를 통해 입학하는 학생의 비율은 전체의 50%를 넘는 것으로 파악됩니다.일본 문부과학성은 연내 입시에서 즉각적이고 쌍방향적인 면접 평가를 요구하고 있습니다.지난해 치러진 2026학년도 연내 입시에서 소논문 등과 병행하는 것을 조건으로 학력 평가 시험을 허용했는데, 시험 성적이 배점 대부분을 차지하도록 구성하며 취지를 무색하게 하는 대학들이 등장하자 2027학년도부터는 면접을 필수 요소로 못 박은 것입니다.AI를 활용한 채점 등 평가나 서면 인터뷰도 인정하지 않았습니다.다만, 온라인 면접 진행은 허용했습니다.그러자 일본 대학 중 일부는 면접 의무화가 학교 측의 부담을 가중한다는 이유로 연내 입시 자체의 규모를 축소하고 있다고 닛케이가 전했습니다.도요대학이 2027년도 연내 입시에서 '기초학력 테스트형' 전형을 폐지하기로 했고, 세이케이대학도 신설 예정이던 기초학력형 전형 도입을 취소했습니다.도카이대학은 연내 입시의 필기 과목과 고사장 규모를 대폭 축소해 전형 대상자 수가 줄어들 것으로 예상했습니다.학력고사형 입시가 오랜 기간 유지된 혼슈 서부 긴키 지방 대학들에서 특히 면접 의무화에 대한 거부감이 큰 것으로 알려졌습니다.이 지역의 한 사립대 관계자는 "기존의 (연내 입시) 평가 규모로 면접을 진행하기는 어렵다"고 현실적인 한계를 토로했습니다.(사진=게티이미지)