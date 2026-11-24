▲ 젠슨 황에게 국가과학훈장 전달하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 주도한 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀에 대해 미국 의회가 공화당, 민주당 할 것 없이 강하게 비판하고 나섰습니다.학계에서도 엔비디아 이사회가 "백악관 뒷주머니에 있는 것 같다"며 정부의 기업 지배구조 개입과 대통령에 휘둘리는 이사회에 대한 지적이 나왔습니다.젠슨 황의 복귀 소식에 의회는 매우 차가운 반응을 보였습니다.여야 의원들은 이번 결정이 잘못된 것이라고 비판하며 청문회와 조사를 더욱 강화하겠다고 밝혔습니다.또 중국이 미국의 첨단 반도체 기술에 접근하지 못하도록 제한하는 조치도 더욱 강력히 추진하겠다는 방침입니다.톰 코튼 상원 정보위원장(공화당·아칸소주)은 23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 "엔비디아와 메가스피드를 둘러싼 논란은 빙산의 일각일 뿐이며, 젠슨 황이 복귀했다고 해서 문제가 해결된 것은 아니다"라면서 "의회 차원에서 조사해야 할 사안이 많다"고 강조했습니다.상원 은행위원회의 피트 리케츠 의원(공화당·네브래스카주)은 소셜 미디어를 통해 "젠슨 황의 행태는 그의 복귀를 정당화할 수 없으며 그가 의회에서 증언해야 할 의무를 면제해주지도 않는다"고 밝혔습니다.이어 "이번 일로 엔비디아가 국가 안보 우려와 행방이 묘연해진 칩들에 대해 해명해야 할 책임까지 면제되는 것은 아니다"라고 덧붙였습니다.공화당이 주도하는 상원 은행위원회는 12월 3일 오전 10시(미국 동부시간)에 젠슨 황을 유일한 증인으로 세우는 공개 청문회를 열기로 공식 결정했습니다.상원 은행위 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원(민주당·매사추세츠주)은 "트럼프 행정부가 젠슨 황의 복귀를 뒷받침하기 위해 어떤 '의견'을 전달했는지, 그리고 어떤 고위 관료가 관여했는지 설명해야 한다"고 지적했습니다.브라이언 마스트 하원 외교위원장(공화당·플로리다주)은 소셜 미디어에 "젠슨 황이 중국 정보기관 관련 인물과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹과, 우리의 최첨단 기술이 중국으로 밀반출되었다는 보도는 매우 우려스러운 일"이라고 적었습니다.그는 "젠슨 황과 엔비디아가 이번 국가 안보 침해 사태에서 자신들이 어떤 역할을 했는지 답해야 한다"고 강조했습니다.하원 외교위원회는 정보위원회, 중국공산당 관련 특별위원회와 함께 젠슨 황에 대한 면담을 공동으로 추진해 왔습니다.이들은 12월 1일 젠슨 황을 상대로 비공개 증언(녹취 기록 포함)을 진행하겠다는 계획입니다.상원 외교위원회 존 커티스 상원의원(공화당·유타주)도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "우리 정부 내에서 누가 의견을 냈는가? 그들은 이사회에 무엇이라고 말했는가? 그리고 이사회는 어떤 근거로 위험이 없다고 결론 내렸는가?"라고 물었습니다.이번 임기를 끝으로 의회를 떠나는 톰 틸리스 상원의원(공화당·노스캐롤라이나주)은 인터뷰에서 "사람들은 다들 그(젠슨 황)의 가죽 재킷을 좋아한다. 하지만 결국 다른 사람들도 그 역할을 수행할 수 있을 것이며, 그 과정에서 따르는 위험이나 불확실성도 더 적을 수 있다고 본다. 황 CEO가 앞으로 상·하원을 오가며 의회를 여러 차례 방문해야 할 상황이 올 것"이라고 말했습니다.역시 은퇴를 앞둔 돈 베이컨 하원의원(공화당·네브래스카주)은 "엔비디아가 황 CEO 없이 나아가고 트럼프 대통령의 요구는 무시했어야 했다"면서 "AI 경쟁에서 이기고 싶다고 말하면서, 동시에 중국에 우리의 최고 기술을 넘겨줄 수는 없는 노릇"이라고 지적했습니다.학계에서도 여러 비판이 쏟아져 나왔습니다.블룸버그통신은 '엔비디아 이사회는 트럼프 대통령과 젠슨 황 지지자들의 상대가 못 됐다'는 기사에서 전문가들의 비판 목소리를 전했습니다.기업 지배구조 전문가인 컬럼비아 로스쿨의 존 커피 교수는 "엔비디아 이사회는 자체 판단에 의해서 움직이는 게 아니라 백악관 뒷주머니에서 운영되는 것처럼 보인다"고 지적했습니다.콜로라도 볼더 대학교 법학과 교수 앤 립턴은 "이번 일은 기업 경영 결정에 직접 개입하려는 트럼프 행정부의 성향과 매우 맥락을 같이한다. 평소 써오던 같은 플레이북(전략서)의 일부라는 점에 의심의 여지가 없다"고 말했습니다.대통령 역사학자 테비 트로이는 민주당이 의회를 장악하게 되면 트럼프 대통령이 기업 경영진과의 관계를 더욱 강화할 가능성이 높다고 분석했습니다.그는 "CEO들과 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 것은 대통령이 의회의 승인 없이도 일방적으로 할 수 있는 일"이라고 말했습니다.뉴욕대학교에서 기업 윤리를 가르치는 앨리슨 테일러 교수는 "(이사회 결정은) 윤리적 문제를 진지하게 고려하려는 시도로 보이지 않는다"고 비판했습니다.보상 및 승계 프로그램 컨설팅업체 파리엔트 어드바이저스의 최고운영책임자 R.J. 배니스터는 간첩 혐의 조사에서 젠슨 황이 연루됐다는 결과가 나온다면 이사회가 그를 다시 해임할지 여부는 불분명하다면서 "그의 복귀는 이에 대한 논의가 끝났다는 것을 의미하는 것인가?"라고 반문했습니다.하버드 로스쿨 기업 지배구조 프로그램 책임자 루시안 베브척은 "이사회는 젠슨 황을 복귀시키라는 상당한 압력을 받았음이 분명하다"며, "이런 압력은 주가 급락과 트럼프 대통령의 황 CEO에 대한 지지 표명에서 비롯됐다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)