▲ 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀하면서 황 CEO와 엔비디아가 미국 경제에서 갖는 위상이 다시금 주목받고 있습니다.황 CEO가 불륜 스캔들로 사임한 지 단 11일 만에 복귀한 것은 황 CEO가 대체 불가능한 인물이라는 점을 시사합니다.BBC 방송은 23일(현지시간) 엔비디아와 황 CEO에 대해 인공지능(AI) 투자 붐의 중심에 서 있으며 최근 수년간 AI 발전에 더 큰 영향을 미친 기업이나 CEO는 없었다고 평가했습니다.황 CEO의 복귀 과정에 도널드 트럼프 미 대통령이 이례적으로 직접 개입한 것도 황 CEO가 중국 등과 벌이는 AI 패권 경쟁에 꼭 필요한 인물이라는 것을 보여줍니다.황 CEO가 몸담은 엔비디아도 기존에 애플이나 아마존, 마이크로소프트(MS) 등보다 널리 알려지진 않았지만 미국 주식 시장 호황에 중요한 역할을 해왔습니다.기술주 중심의 나스닥 종합지수는 지난 3년 동안 70% 정도 상승했습니다.AI와 데이터센터 건설에 수십억 달러가 쏟아지며 미국 경제가 활성화된 측면이 있는데 엔비디아는 그중에서도 가장 많은 투자를 한 기업으로 꼽힙니다.엔비디아는 당초 컴퓨터 게임용 그래픽 처리 칩에 주력하던 회사였는데 AI 시스템에 사용되는 칩 제조로 방향을 전환했고 현재는 관련 시장을 장악하고 있습니다.최근 엔비디아가 발표한 3분기 매출액은 1천158억 달러(약 155조 원)로 지난해 같은 기간 대비 103% 증가했습니다.두 분기 연속 매출 증가율이 100%를 넘을 정도로 폭발적인 성장세를 보여왔습니다.이 때문에 황 CEO 사임이 AI 산업 전반에 위험을 초래할 수 있다는 우려가 커졌는데 이는 엔비디아와 다른 기업 간에 거미줄처럼 얽힌 금융 구조에서 더 분명하게 확인할 수 있습니다.엔비디아는 그동안 AI 산업이 도약하는 과정에서 이른바 '순환 금융'을 통해 복잡한 거래망을 구축해 왔습니다.엔비디아가 여러 기업의 주요 자금 조달원이자 마이크로칩 공급업체라는 역할을 동시에 해 온 것입니다.엔비디아는 메타와 스페이스X, 오픈AI 등의 고객사에 마이크로칩을 판매할 뿐 아니라 대출해 주거나 직접 투자하는 방식으로 이들 기업과 공급망에 있는 다른 기업들에 자금을 지원해 왔습니다.이런 구조로 인해 황 CEO 사임 후 엔비디아가 지출을 줄일 경우 미국 경제 전반으로 여파가 확산할 수 있다는 우려가 적지 않았습니다.일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO 등 IT업계 거물들이 황 CEO의 복귀를 요구한 이유이기도 합니다.머스크 CEO는 황 CEO 사임 후 엔비디아의 '중요한 계약'들이 무산될 것이라며 그의 복귀를 위한 캠페인을 벌이기도 했는데 복귀 이후에는 엑스(X·옛 트위터)에 "실수가 바로잡혔다"고 적었습니다.투자 플랫폼 XTB의 캐슬린 브룩스 리서치팀장은 황 CEO 복귀에 대해 "그가 AI의 대부이며 기업 금융의 판도를 바꿀만한 지위를 갖고 있다는 것을 시사한다"고 분석했습니다.브룩스 팀장은 "황 CEO 복귀는 순환 금융과 AI 인프라의 빠른 구축이 앞으로도 계속될 것임을 시사하며 시장은 이를 매우 긍정적으로 보고 있다"고 덧붙였습니다.