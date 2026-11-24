배우 임지연과 이도현이 공개 열애 3년 만에 각자의 길을 걷기로 했다.



24일 이도현 소속사 YH엔터테인먼트 측은 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다"며 "서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 공식 입장을 밝혔다.



임지연의 소속사 아티스트컴퍼니 측 역시 "두 사람은 최근 결별한 것이 맞으며, 서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다"면서 "배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해 드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.



앞서 5살 연상연하 커플인 두 사람은 2022년 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전, 2023년 4월 열애를 공식 인정하며 큰 축하를 받았다. 이후 함께 골프를 즐기거나 서울 곳곳에서 데이트하는 모습이 포착되는가 하면, 시상식 수상 소감과 인터뷰에서도 서로를 향한 애정을 거침없이 드러내며 연예계 대표 공개 커플로 사랑받았다.



그러나 각자 바쁜 일정을 소화하면서 자연스레 만남이 줄어들었고, 결국 좋은 선후배로 남기로 결정한 것으로 전해졌다.



2011년 영화 '재난영화'로 데뷔한 임지연은 영화 '인간중독', '간신', '럭키', '타짜: 원 아이드 잭'과 드라마 '상류사회', '불어라 미풍아', '마당이 있는 집', '옥씨부인전' 등에서 폭넓은 연기력을 입증했으며, 올해 방영된 SBS 드라마 '멋진 신세계'로도 큰 사랑을 받았다.



2017년 드라마 '슬기로운 감빵생활'로 데뷔한 이도현은 '호텔 델루나', '18 어게인', '스위트홈', '오월의 청춘', '나쁜엄마'와 영화 '파묘' 등을 연이어 흥행시키며 대세 배우로 자리매김했다. 지난해 5월 군 복무를 마치고 전역한 그는 복귀작인 넷플릭스 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마치고 공개를 앞두고 있으며, 드라마 '파괴지황'과 영화 '남벌' 등 차기작을 통해 쉼 없는 행보를 이어갈 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)