지난 19일 수능 당일 오후, 소란스러운 알림음과 함께 위급재난 문자가 뜹니다.



그런데 왼쪽 휴대폰은 시작 화면에 멈춘 채 아무런 반응이 없습니다.



30분 전 촬영한 또 다른 영상, 오른쪽 휴대폰엔 위급재난 문자가 아예 발송되지 않습니다.



영상을 촬영한 전문가는 AI로 관련 명령어를 찾아낸 뒤, PC를 통해 휴대전화의 위급 재난 문자 알림을 차단했다고 설명합니다.



[이태희/울산과학대 컴퓨터공학 정보보안 겸임교수 : 안드로이드를 조금 배운 개발자라면 누구나 할 수 있을 정도로 굉장히 쉬운 그런 단계가 아니었나. 너무 접근성이 이렇게 높다는 게 좀 큰 우려를 나타내는 것 같습니다.]



이렇게 감시망을 피한 뒤, AI를 활용해 시험 문제를 풀어내는 것 또한 어렵지 않았습니다.



제가 초소형 카메라를 활용해 문제를 훑어보겠습니다.



촬영된 문제와 답은 곧바로 PC 화면에 나타났고, 착용한 장비로 전송이 되는 구조였습니다.



이 외에도 AI를 활용한 여러 방식으로 각종 부정행위가 계속 이뤄질 수 있는 상황입니다.



[이태희/울산과학대 컴퓨터공학 정보보안 겸임교수 : (부정행위에는) 폰과 연결되는 에어팟 프로나 갤럭시 버즈 같은 이어폰들의 연동이 필요하기 때문에 저전력 블루투스나 와이파이를 탐지하는 앱들이 조속히 좀 개발이 돼야 된다고 생각하고 있습니다.]



AI를 활용한 부정행위 수법이 갈수록 정교해지면서, 기존 시험 감독 체계 전반에 대한 보완이 시급해지고 있습니다.



(취재 : 박재권 UBC, 영상취재 : 김영관 UBC, 영상편집 : 원형희, 제작 : 디지털뉴스부)