[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 이만기 유웨이 교육평가연구소장, 우상욱 SBS 논설위원
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● 사이다
우상욱 / SBS 논설위원
"국가자격시험 1차 합격률 급증 사실 아냐"
"이 대통령, 국가시험 관리 실태 점검 지시"
"시험 감독관·보안 시스템 고도화 예정"
"'AI 시스템' 편견·선입견 적용할 가능성 없어"
이만기 / 유웨이 교육평가연구소장
"수험생, 불만·불안 겹친 상태"
"본질적인 문제, 의심·신뢰성 건드리는 것"
"수능, 공신력·신뢰성 담보…현재 사회 구조 무너져"
"감시·강화로는 한계…평가 방식 바꿔야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[사이다] 수능 신뢰성마저 '흔들', AI에 위협받는 시험 체제…"감시로는 한계, 평가 방식 바꿔야"
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