[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 신중호 LS증권 리서치센터장
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● 이슈대담
신중호 / LS증권 리서치센터장
"젠슨 황 복귀, 엔비디아 성장 확장의 전환점"
"일방향 규제 아닌 생태계 확장 가능성 보여줘"
"'순환 금융' 통해서 안전판 동원될 수 있어"
"국내 시장 IT 버블 때만큼 빠진 상태"
"'블루 쓰나미·젠슨 황 사임' 등 맞물려 국내 증시 급락"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] 안도? 기대감? 젠슨 황 복귀에 증시 급반등…"중국 문샷AI·딥시크, 벌써부터 뻑뻑댄다는 얘기도"
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