▲ 2016년 박준병 전 보안사령관 별세 당시 빈소

정부가 과거 신군부의 '녹화사업'을 주도·지휘해 받은 고 박준병 전 보안사령관의 보국훈장을 오늘(24일) 취소했습니다.국방부는 과거 보안사 녹화사업 및 재심 무죄 간첩사건에 대해 서훈됐던 보국훈장 10점의 취소가 이날 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다.박 전 사령관이 녹화사업을 공적으로 1984년 7월 받은 '보국훈장 통일장'이 취소 대상에 포함됐습니다.1982∼1984년 진행된 신군부의 녹화사업은 '좌경 사상으로 붉게 물든 학생을 푸르게 순화하는 사업'이라는 의미로, 군부독재 정권에 저항하던 운동권 학생들을 강제 입영시켜 특별 정훈교육을 시키는 것이 주된 내용입니다.박 전 사령관은 당시 보안사령관으로서 전두환 전 대통령의 지시로 녹화사업을 수행한 것으로 알려졌습니다.국방부는 "1980년대 강제소집 및 불법적 사상전향 공작인 녹화사업을 주도 및 지휘했던 보안사령부의 관련 행위는 국민의 기본권을 침해한 반헌법적 행위이자 국가폭력"이라며 취소 이유를 밝혔습니다.박 전 사령관이 5·18 광주민주화운동 진압으로 받은 충무무공훈장은 2006년 3월 이미 박탈됐습니다.그는 1982년 10월 국가안전보장에 공을 세운 명목으로 보국훈장 국선장도 받았는데, 이에 대해 국방부는 "추가 자료확인 등을 통해 서훈 취소 사유가 확인될 경우 후속 조치할 예정"이라고 밝혔습니다.이와 함께 국방부는 사법부의 재심 결과 무죄 판결이 난 과거 간첩 사건의 보안사 수사관들에게 수여됐던 보국훈장 총 9점도 취소하기로 했습니다.취소 대상자는 고병천 준위 등 총 7명입니다.(사진=연합뉴스)