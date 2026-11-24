▲ 주한러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령이 서울 용산구 국방부로 이동하고 있다. 정부는 카디즈 진입에 대해 항의하기 위해 국방무관을 초치했다.

오늘(24일) 아침 러시아 군용기가 한국방공식별구역 카디즈(KADIZ)에 진입해 우리 영공 가까이 비행한 것과 관련해, 외교부가 "러시아 측에 유감을 표명하고 재발방지를 촉구했다"고 밝혔습니다.외교부는 오늘 오후 출입기자단 상대 공지를 통해 "외교부는 외교채널을 통해 러 측에 유감을 표명하고 재발방지를 촉구하였다"고 밝혔습니다.주한러시아대사 초치 등 물리적 조치가 아닌 실무자를 통한 항의 표시 전달로 전해집니다.이번 조치에 앞서 외교부 당국자는 "우리가 카디즈를 정한 배경이 있고 이를 유지하는 입장이 있어 분명한 입장을 러 측에 설명하고 관련한 요구를 해야 할 것"이라고 배경을 설명했습니다.군 당국에 따르면 오늘 오전 러시아 군용기 여러 대가 동해 카디즈에 진입해 북쪽에서 울릉도 방향으로 남하, 울릉 북방 영공에 매우 가까이 접근했습니다.러 군용기들은 우리 군이 F-15K 등 전투기를 출격시켜 대응하자 'L'자 형태로 기수를 틀어 일본 쪽을 향해 카디즈를 이탈한 뒤 다시 북상한 것으로 전해집니다.러 군용기는 앞서 지난해 3월에도 울릉도 북방 영공 외곽 약 20㎞까지 근접 비행한 적이 있지만, 오늘은 당시보다 더 가까이 접근한 것으로 분석됩니다.러시아는 그동안 한국이 설정한 카디즈에 국제법적 근거가 없다며 한국의 통제권을 인정하지 않고 빈번한 진입을 해왔습니다.2020년부터 2023년 6월 사이에만 65회가량 러시아 군용기의 카디즈 무단진입이 있었던 것으로 2023년 국정감사에서 밝혀지기도 했습니다.러 군용기의 카디즈 진입은 올해도 6월 27일(중·러 연합공중훈련 명목)과 8월 26일 등 여러 차례가 있었는데, 특히 최근에는 이달 17일과 19일에 이어 오늘까지 1주일 사이 세 차례에 이릅니다.이와 관련해 국방부는 오늘 오후 서울 용산구 국방부 청사로 주한 러시아 국방무관인 니콜라이 마르첸코 공군 대령을 불러들여 항의했습니다.마르첸코 국방무관은 국방부 청사로 들어서면서 '러시아 군용기들이 한국 영공에 진입할 의도가 있었느냐'는 기자들의 질문에 "답변하지 않겠다"(No comment)고 답했습니다.(사진=연합뉴스)