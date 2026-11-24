래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주 부부가 뒤늦은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 파경을 맞았다.



원현주는 24일 자신의 SNS에 글을 올려 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 직접 밝혔다.



이어 그는 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"며 "전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.



앞서 두 사람은 2017년 무렵부터 교제를 시작해 2023년 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐으며, 이듬해 11월 딸을 품에 안았다. 특히 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 딸과의 단란한 일상은 물론 청첩장 모임과 웨딩드레스 피팅 등 결혼 준비 과정을 공개해 많은 응원을 받았으며, 지난 10월 18일 혼인신고 3년 만에 정식으로 결혼식을 올렸다.



그러나 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로 글이 확산하며 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 동행한 사실 자체는 인정하면서도 "객실 내 애정 행위는 일절 없었다"고 선을 그었다. 이후 양홍원과 동행 여성은 폭로자를 상대로 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소장을 제출하며 법적 대응에 나섰다.



논란 이후 이달 초 양홍원이 개인 SNS에서 결혼 관련 사진을 모두 삭제하고 원현주와 서로 팔로우를 끊은 정황이 포착되면서 두 사람의 불화설과 결별 추측이 잇따랐다. 결국 이날 원현주가 이혼 소식을 공식화하면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)