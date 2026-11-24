[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● '취임 100일' 현주소는~● "책임정치" 깃발 든 정청래~● 김민석 리더십 시험대~● "무리한 지휘권 행사 않겠다"



성한용 / 한겨레 선임기자

"김민석, 엘리트 참모-당대표 리더십 간극 있는 듯"

"김민석 리더십으로 못 풀어…이 대통령 도와야"

"정청래 불평불만 표한 것…깃발 들었다 보기 어려워"

"김민석, 특단의 대책 필요…카드 있나 의문"

"민주 당내 갈등 암울…분당 가진 않을 것"

"이용철 후보자 말 옳아…순리대로 될 것"



허민 / 문화일보 전임기자

"민주당 내 분란, 70~80%는 김민석이 만든 것"

"민주당, 신천지 문제 봉합될 수 없어"

"최민희·김민석 '선택적 징계 문제' 논란될 것"

"최민희 발언, 미필적 고의로 볼 수밖에"

"이용철 낙마 환경 아냐…그대로 임명될 듯"



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