▲ 이란 가수 파라스투 아마디

이란이 히잡을 쓰지 않고 무대에 오른 여성 가수에게 태형을 집행했다고 현지시간 23일 미 CNN 방송이 보도했습니다.노르웨이에 기반을 둔 인권 단체 '이란인권'에 따르면 이란 가수 파라스투 아마디는 히잡 착용 의무를 준수하지 않고 공연했다는 이유로 이날 74대의 태형에 처했습니다.아마디는 지난 2024년 12월 이슬람 시아파 성지인 카라반세라이에서 히잡을 쓰지 않고 공연했다가, 해당 공연 영상이 최근 온라인에 공개된 후 재판에 넘겨졌습니다.영상에는 아마디가 검은 민소매 드레스를 입고 머리를 가리지 않은 채 남성 연주자의 반주에 맞춰 노래하는 모습이 담겼습니다.법원은 아마디와 콘서트 팀원 4명이 "저속하고 부도덕한 온라인 콘텐츠를 제작·유포해 공공질서를 해쳤다"고 밝히며 이들에게 유죄를 선고했습니다.이들은 각각 74대의 태형을 집행당했으며, 2년간 예술·음악 활동과 해외여행을 금지당했습니다.인권단체 국제앰네스티는 태형을 잔혹하고 비인도적이며 굴욕적인 형벌로 규정하고 있습니다.특히 이란은 히잡 착용 의무에 저항하는 가수나 언론인, 여성 인권 운동가들을 상대로 자의적인 구금 및 기소, 태형을 점점 더 많이 자행하고 있다고 국제앰네스티는 지적했습니다.앞서 이란 법원은 지난해 2월 수도 테헤란에서 전통 이란 음악을 공연한 여성 가수 히바 세이피자데에게 징역 4년을 선고한 바 있습니다.당시 이란 법원은 세이피자데가 공연에서 "부패와 매춘을 조장했다"고 지적했으나, 당사자인 세이피자데는 13세기 이란의 고전 시구를 몇 구절 노래했을 뿐이라며 항소 의사를 밝혔습니다.(사진=파라스투 아마디 유튜브 영상 캡처, 연합뉴스)