▲ 수원법원종합청사 전경

아내가 운영하는 어린이집 교직원 전용 화장실에 몰래카메라를 설치해 불법 촬영한 40대 남성이 2심에서 징역형의 집행유예로 감형됐습니다.수원지법 형사항소6-3부는 A 씨의 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의 항소심에서 징역 2년 6개월을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했습니다.2심 재판부는 "이 사건 범행으로 피해자들이 큰 정신적 충격과 고통을 받고 있다"고 지적했습니다.다만 "피고인이 범행을 인정하고 있고 피해자들이 합의에 이르러 모두 처벌을 원치 않고 있으며 일정 기간 구금생활을 하며 반성의 시간을 가졌을 것으로 보인다"고 감형 이유를 밝혔습니다.재판부는 사회봉사 80시간, 성폭력 치료프로그램 40시간 이수, 아동·청소년 관련 기관 7년간 취업제한도 명령했습니다.A 씨는 지난해 8월 초부터 같은 해 12월 9일까지 아내가 원장으로 있는 경기 용인시의 어린이집 1층 직원용 화장실에 소형 카메라를 설치해, 여교사 등 직원 12명을 불법 촬영한 혐의로 구속기소 됐습니다.당시 A 씨는 이 어린이집의 차량 운전기사로 근무했던 것으로 파악됐습니다.교사들이 카메라를 발견해 경찰 신고를 요구했지만, A 씨는 며칠간 신고를 미루고 사설 업체에 디지털 분석을 맡겨 증거를 없애려 한 것으로 조사됐습니다.이후 촬영 자료가 담긴 SD카드를 버리고 강원 동해시로 달아나 범행에 사용한 카메라 등을 바다에 던진 것으로 파악됐습니다.1심 재판부는 피해자들이 상당한 정신적 충격을 겪은 점과 A 씨가 증거를 인멸하고 수사 과정에서 허위 진술을 반복한 점 등을 고려해 형량을 정했습니다.(사진=연합뉴스)