포털 사이트에 특정 지역과 '댄스스포츠'를 함께 검색하면 정체를 알 수 없는 장소들이 줄줄이 표출돼 의문을 자아내고 있습니다.



최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 수원이나 원주, 천안, 구미, 전주 등 지역명 뒤에 '댄스스포츠'를 붙여 검색할 경우 '요흐상', '브향공', '가느패'처럼 뜻을 알 수 없는 세 글자 상호의 업체들이 쏟아진다는 글이 확산했습니다.



실제 검색 화면에는 해당 지역 주소를 가진 '아요공', '드농농', '다성자' 같은 기이한 이름의 업체들이 나열돼 있었고, 영업시간은 하나같이 '24시간 영업에 연중무휴'로 표시돼 있었습니다.



하지만 거리뷰로 확인해도 실제 간판이나 매장은 보이지 않고, 전화번호 외에는 별다른 정보조차 찾아볼 수 없었습니다.



특히 최소 2년 전부터 비슷한 검색 결과가 포착됐다는 사실까지 알려지면서, 온라인상에서는 이 장소들이 '중국 간첩들의 비밀 접선 암호'라거나 '네이버가 중국에 장악당했다'는 등의 음모론까지 빠르게 번졌습니다.



논란이 확산하자 네이버 측은 어제(23일) 해당 업체들의 장소 정보가 정상적인 정보가 아니라고 판단해 검색 결과에서 노출되지 않도록 긴급 조치했습니다.



네이버 관계자는 이 같은 논란을 놓고 한 언론사와의 인터뷰에서 "문제의 상호들이 최근 등록된 것은 아니"라며, "현재처럼 사업자등록증을 확인하는 검증 절차를 도입하기 이전에 등록된 오래된 정보로 추정된다"고 설명했습니다.



네이버 측은 비정상적인 업체 정보가 등록된 정확한 시점과 주체, 생성 경위 등을 추가로 조사하고 있다고 밝혔습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)