▲ 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다.
오늘(24일) 코스피가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 경영 복귀 소식에 6% 넘게 올라 '5천피'(코스피 5,000)를 회복했습니다.
이날 코스피 지수는 전장보다 297.49포인트(6.32%) 오른 5,006.03에 장을 마쳤습니다.
지난 2거래일(20일∼23일) 연속, 총 8.36% 내렸던 코스피는 3거래일 만에 반등에 성공했습니다.
이날 코스피 상승 폭과 상승률은 지난달 28일(374.10포인트, 6.63%) 이후 최고치입니다.
코스피는 전장 대비 171.62포인트(3.64%) 오른 4,880.16으로 출발한 후 상승세가 강해졌고, 한때 7.59% 뛰어 5,065.74까지 오르기도 했습니다.
오전 9시 6분경에는 코스피에는 '매수 사이드카'(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동됐는데, 코스피 매수 사이드카는 지난 10일 이후 2주 만입니다.
코스피 시가총액은 4천104조8천228억원으로 3거래일 만에 다시 4천조원대로 올라왔습니다.
황 CEO의 엔비디아 경영 복귀로 인공지능(AI) 밸류체인 관련 불확실성이 일부 해소되자 증시가 급등세를 보였습니다.
이경민 대신증권 연구원은 "AI 투자심리 개선이 반도체뿐만 아니라 AI 인프라와 피지컬AI 등 관련 밸류체인 전반으로 확산되며 동반 상승세를 보였다"고 짚었습니다.
삼성전자는 6.7% 올라 18만9천400원에, SK하이닉스는 6.73% 올라 115만8천원으로 거래를 마쳤습니다.
두 종목 모두 3거래일 만에 반등했습니다.
SK스퀘어(5.15%), LG에너지솔루션(7.89%), 삼성전기(10.28%), 현대차(11.11%), KB금융(5.36%) 등 시가총액 상위 대다수 종목이 올랐습니다.
코스닥 지수는 전장보다 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88에 장을 마쳤습니다.
지수는 전장보다 18.86포인트(2.97%) 오른 654.31로 출발한 후 오름 폭을 빠르게 키웠고, 한때 5.59% 상승한 670.95까지 올랐습니다.
오전 9시 28분경에는 코스닥 매수 사이드카가 발동됐는데, 양 시장에서 동시에 매수 사이드카가 발동된 것은 지난 10일 이후 2주 만입니다.
(사진=연합뉴스)
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