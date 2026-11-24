▲ 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다.

오늘(24일) 코스피가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 경영 복귀 소식에 6% 넘게 올라 '5천피'(코스피 5,000)를 회복했습니다.이날 코스피 지수는 전장보다 297.49포인트(6.32%) 오른 5,006.03에 장을 마쳤습니다.지난 2거래일(20일∼23일) 연속, 총 8.36% 내렸던 코스피는 3거래일 만에 반등에 성공했습니다.이날 코스피 상승 폭과 상승률은 지난달 28일(374.10포인트, 6.63%) 이후 최고치입니다.코스피는 전장 대비 171.62포인트(3.64%) 오른 4,880.16으로 출발한 후 상승세가 강해졌고, 한때 7.59% 뛰어 5,065.74까지 오르기도 했습니다.오전 9시 6분경에는 코스피에는 '매수 사이드카'(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동됐는데, 코스피 매수 사이드카는 지난 10일 이후 2주 만입니다.코스피 시가총액은 4천104조8천228억원으로 3거래일 만에 다시 4천조원대로 올라왔습니다.황 CEO의 엔비디아 경영 복귀로 인공지능(AI) 밸류체인 관련 불확실성이 일부 해소되자 증시가 급등세를 보였습니다.이경민 대신증권 연구원은 "AI 투자심리 개선이 반도체뿐만 아니라 AI 인프라와 피지컬AI 등 관련 밸류체인 전반으로 확산되며 동반 상승세를 보였다"고 짚었습니다.삼성전자는 6.7% 올라 18만9천400원에, SK하이닉스는 6.73% 올라 115만8천원으로 거래를 마쳤습니다.두 종목 모두 3거래일 만에 반등했습니다.SK스퀘어(5.15%), LG에너지솔루션(7.89%), 삼성전기(10.28%), 현대차(11.11%), KB금융(5.36%) 등 시가총액 상위 대다수 종목이 올랐습니다.코스닥 지수는 전장보다 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88에 장을 마쳤습니다.지수는 전장보다 18.86포인트(2.97%) 오른 654.31로 출발한 후 오름 폭을 빠르게 키웠고, 한때 5.59% 상승한 670.95까지 올랐습니다.오전 9시 28분경에는 코스닥 매수 사이드카가 발동됐는데, 양 시장에서 동시에 매수 사이드카가 발동된 것은 지난 10일 이후 2주 만입니다.(사진=연합뉴스)