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▲ '미리 만나는 겨레말작은사전' 전자책 발간, 무료 공개

겨레말큰사전남북공동편찬사업회(이하 사업회)는 '미리 만나는 겨레말작은사전' 전자책을 최근 발간해 일반에 무료로 공개했다고 24일 밝혔습니다.'미리 만나는 겨레말작은사전'(이하 겨레말작은사전)은 남북이 공동으로 추진했던 '겨레말큰사전' 편찬사업의 성과를 국민이 미리 접하고 활용할 수 있도록 발간한 사전입니다.남북 언어문화에 대한 이해를 돕고자 남북에서 사용하는 어휘의 공통점과 차이점, 실제 언어생활에서 나타나는 다양한 의미와 용례 등을 담았습니다.사업회는 2023년 6월 겨레말작은사전을 종이책으로 발간해 유관기관과 주요 도서관 등에 배포한 데 이어 일반 국민이 누구나 편리하게 사전을 이용할 수 있도록 지난달 전자책으로 발간했습니다.겨레말작은사전 전자책은 교보문고, 예스24, 알라딘 등 주요 서점 온라인 서비스와 전자책 앱을 통해 무료로 열람하거나 내려받을 수 있습니다.사업회는 27일 오후 2시 국립중앙도서관 국제회의장에서 '국민과 함께하는 《겨레말작은사전》 북콘서트'를 개최합니다.행사는 안병우 사업회 이사장의 인사말을 시작으로 이상진 트리오의 축하공연, 겨레말작은사전 전자책 이용 방법 안내, '겨레말 톡톡 토크쇼', 청년 토론회 시상식 및 발표가 이어집니다.(사진=겨레말큰사전남북공동편찬사업회 제공, 연합뉴스)