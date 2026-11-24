▲ 한성숙 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF) 1차 회의를 주재하고 있다.

한성숙 국무총리는 24일 "과거 국가시험의 의심 사례를 철저히 조사하겠다"고 말했습니다.한 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 열린 '국가시험 공정성 확보 TF(태스크포스)' 회의 모두발언에서 "각 국가시험 주관부처는 과거에 치러진 시험에서 인공지능과 첨단장비를 활용한 부정행위 의심 사례가 없었는지 조사해 주시길 바란다"며 이같이 언급했습니다.이어 "언론 등에서 제기된 문제점, 의심 사례 제보, 과거와 다른 특이한 점수 패턴 등을 면밀히 점검하고 실제 부정행위가 확인될 경우 자격 박탈과 형사책임 등 정부가 할 수 있는 모든 조치를 강력히 취해주시길 바란다"고 주문했습니다.그는 앞으로의 시험에 대해선 "국가시험 부정행위를 방지하기 위한 대책을 신속히 마련하겠다"며 "시험 장소는 가급적 공인된 자체 시험장을 활용하고 임차 시험장도 전파탐지기와 검색대, CCTV 등 다양한 장비를 활용해 부정행위를 원천 차단해야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "전문성 있는 시험 현장 감독관도 확충해야 한다"며 "인공지능 전문 감독 인력을 대폭 확충해 이상 행동을 집중적으로 살피고, 지속적 교육을 통해 전문성을 갖춘 인력으로 육성해야 한다"고 덧붙였습니다.그는 "법과 제도를 정비해서 시험 이후의 조치도 강화돼야 한다"며 "국가시험에서 부정행위가 적발될 경우 응시제한 기간을 확대하고 형사책임을 반드시 묻는 등 강력한 사후 조치가 이뤄져야 한다"고 지시했습니다.또 "관계부처가 협력해 적발 시 유사한 시험에도 응시를 제한하는 방안도 검토해야 한다"며 "부정행위 의심 사례 제보센터를 집중 운영하고 시험 후 점수 공개 의무화 등을 통한 의심 사례 사후 확인도 강화해야 한다"고 당부했습니다.한 총리는 이와 관련 고용노동부에는 국가시험 전반에서 부정행위를 근절할 종합적 대책을 마련할 것을, 과학기술정보통신부에는 기술적 대책 마련에 속도를 낼 것을 주문했습니다.그는 아울러 "국가시험제도를 현시대에 맞도록 혁신하겠다"며 "평가 방식을 개선하고 유사한 시험은 통폐합하거나 불필요한 종목은 과감히 정비하는 등 혁신 방안에 대해서도 적극 검토해 주시길 바란다"고 관계부처에 지시했습니다.한 총리는 "첨단기술을 활용한 부정행위를 막는 것은 창과 방패의 싸움이지만, 그간 정부의 대응은 늦은 부분이 있었던 것이 사실"이라며 "기술 발전 속도에 실시간으로 대응해 국가시험의 공정성과 신뢰성을 확보할 수 있는 종합적이고 선제적인 대책 마련이 시급하다"고 거듭 강조했습니다.(사진=연합뉴스)