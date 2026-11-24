[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

--------------------------------------------



● '중폭 개각' 메시지는



성한용 / 한겨레 선임기자

"홍익표, 가장 잘 된 인사…갈만한 자리에 가"

"자주파·동맹파 나누는 것 좋지 않아"



허민 / 문화일보 전임기자

"위성락 유임이 가장 잘 된 인사"

"임웅순, 관료로서 경험·전문성 있어"



● "적재적소" vs "레임덕 징후"



성한용 / 한겨레 선임기자

"강금실, 정보 분야 경력 없지만 내공 있어"

"정보기관 수장으로 여성 발탁은 파격적"



허민 / 문화일보 전임기자

"강금실, 국민 보기엔 참신…이 대통령에겐 아냐"

"강금실, 이 대통령과 친밀한 유대관계…보은인사"

"강금실 '뜬금포 인사'…홈런일지 파울일지 봐야"



● '믿을맨' 전진 배치?



성한용 / 한겨레 선임기자

"이 대통령, '행안장관 후보자' 한준호 신뢰해"

"경찰 중수청, 행안장관이 지휘하지 않아"

"대통령 최대 난제 '인사'…폭 넓히면 좋을 것"



허민 / 문화일보 전임기자

"한준호, '대통령 분신' 같은 사람 '뉴이재명'"

"중수청 지휘할 행안장관 지명…정치적 메시지 해석"

"강유정, 씁쓸한 인사…'회전문' 돌려막기"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.