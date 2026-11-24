[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '중폭 개각' 메시지는
성한용 / 한겨레 선임기자
"홍익표, 가장 잘 된 인사…갈만한 자리에 가"
"자주파·동맹파 나누는 것 좋지 않아"
허민 / 문화일보 전임기자
"위성락 유임이 가장 잘 된 인사"
"임웅순, 관료로서 경험·전문성 있어"
● "적재적소" vs "레임덕 징후"
성한용 / 한겨레 선임기자
"강금실, 정보 분야 경력 없지만 내공 있어"
"정보기관 수장으로 여성 발탁은 파격적"
허민 / 문화일보 전임기자
"강금실, 국민 보기엔 참신…이 대통령에겐 아냐"
"강금실, 이 대통령과 친밀한 유대관계…보은인사"
"강금실 '뜬금포 인사'…홈런일지 파울일지 봐야"
● '믿을맨' 전진 배치?
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령, '행안장관 후보자' 한준호 신뢰해"
"경찰 중수청, 행안장관이 지휘하지 않아"
"대통령 최대 난제 '인사'…폭 넓히면 좋을 것"
허민 / 문화일보 전임기자
"한준호, '대통령 분신' 같은 사람 '뉴이재명'"
"중수청 지휘할 행안장관 지명…정치적 메시지 해석"
"강유정, 씁쓸한 인사…'회전문' 돌려막기"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민 종합정치] 중폭 개각 메시지는?…'믿을맨' 전진 배치?
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