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▲ 순천 애니메이션 클러스터 감사 결과 인포그래픽

순천시가 애니메이션 클러스터 조성 과정에서 일부 기업에 특혜를 주거나 보조금을 임의 집행했다는 감사 결과가 나왔습니다.감사원은 이 같은 내용을 담은 '순천 애니메이션 클러스터 조성사업 추진 실태 등' 감사 결과를 24일 공개했습니다.감사원에 따르면 순천시는 애니메이션 클러스터를 조성하면서 법을 위반해 도시공원위원회 심의 및 주민의견 청취를 거치지 않은 채 기업 입주가 허용되지 않는 공원에 입주를 허용했습니다.또 습지센터 리모델링 용도의 국고 보조금을 방송 스튜디오 신축, 입주기업 운동기구 구매에 사용하는 등 임의 집행했습니다.감사원은 이와 함께 순천시가 경쟁을 거치지 않고 국제정원박람회 문화행사 총감독을 위촉하고, 보수도 행사대행 용역업체를 통해 우회 지급하는 등 법령을 위반했다고 덧붙였습니다.반면, 감사원은 클러스터 조성사업 예산 증액 과정에 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 개입했다는 의혹에 대해서는 "심의·의결 권한이 있는 국회 요구와 정부 동의에 따라 편성됐으므로 문제가 있다고 보기 어렵다"며 종결 처리했습니다.공공하수도시설 관리대행업자 선정 관련 특정 업체에 전 시장 지시로 특혜를 제공했다는 의혹에 대해서도 관련 증거를 발견하지 못했다고 밝혔습니다.(사진=감사원 제공, 연합뉴스)