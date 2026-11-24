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방송인 김새롬이 이혼 후 약 10년 만에 재혼 소식을 직접 알리며 인생 2막을 열었다.김새롬은 24일 자신의 SNS에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요♥"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 탁 트인 넓은 초원을 배경으로 한 남성이 한쪽 무릎을 꿇은 채 김새롬에게 반지를 건네는 로맨틱한 순간이 담겼다. 커다란 꽃다발을 품에 안은 김새롬은 세상에서 가장 행복한 듯 환한 미소를 짓고 있다.남편의 구체적인 신상은 공개하지 않았지만, 부부가 되었음을 당당히 알린 김새롬을 향해 누리꾼들과 동료들의 축하 물결이 쏟아지고 있다.앞서 김새롬은 다수의 예능 프로그램에 출연해 재혼에 대한 긍정적인 의지를 꾸준히 드러내 왔다.지난 9월 방송된 MBC '라디오스타'에서는 "두 번째 결혼을 안 해야겠다는 생각을 단 한 번도 해본 적이 없다"며 "재혼에 대해서는 늘 열려 있고, 연애를 쉰 적도 없다"고 고백했다.또한 2024년 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 "재혼 생각이 너무 있다. 연애할 때 결혼을 전제로 상대를 찾는다"고 밝힌 바 있다.특히 지난 10월 29일에는 자신의 유튜브 채널을 통해 자신의 결혼식에 입으려고 준비해 둔 빈티지 드레스를 공개해 재혼 임박설에 불을 지폈다. 이후 약 한 달 만에 실제 혼인 소식이 전해지면서 당시 영상이 다시금 재조명되고 있다.한편 1987년생인 김새롬은 2004년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 데뷔한 뒤 재치 있는 입담으로 다양한 방송에서 활약해 왔다. 2015년 8월 셰프 이찬오와 결혼했으나 약 1년 4개월 만인 2016년 12월 협의이혼 절차를 밟아 2017년 이혼했다. 이후 약 10년 만에 새로운 인연과 백년가약을 맺으며 새로운 출발을 알렸다.[사진=김새롬 인스타그램, SBS연예뉴스 DB]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)