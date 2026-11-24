<앵커>



서울지하철 노조가 예고했던 파업을 하루 앞두고 서울교통공사 사측과 막판 교섭을 벌이고 있습니다. 이 교섭이 결렬되면 노조는 당장 내일(25일) 첫차부터 파업에 돌입한다는 계획입니다. 서울교통공사에 나가 있는 취재 기자를 연결합니다.



김민정 기자, 협상장 소식 전해주시죠.



<기자>



네, 서울교통공사는 노조와 오늘 아침 10시부터 교섭에 돌입했는데, 7시간이 지난 지금까지 협상에 별다른 진전은 없는 상황입니다.



노조는 임금 3.5% 인상과 인력감축계획 철회, 신규 채용을 요구하고 있습니다.



핵심 쟁점은 인력감축 계획인데, 사측은 재정부담과 경영 효율화를 이유로 인력 감축이 불가피하다는 입장이지만, 노조는 정규 인력을 외주화 하려는 시도라며 반발하고 있습니다.



오전 본교섭이 정회된 뒤 노조는 "올해 신규 채용 규모와 시기에 대해 사측이 본교섭에서도 확정된 답변을 내놓지 않고 있다"며 납득하기 어렵다고 비판했습니다.



공사는 채용 등 인력 운용에 대한 승인 권한은 서울시가 쥐고 있어 서울시와 협의 중이라는 입장입니다.



오후 3시쯤부터 노사 양측은 실무 교섭에 들어갔는데, 여기에서 채용 인력의 규모 등 세부 안건에 대한 조율을 거친 뒤 다시 본교섭을 재개한다는 계획입니다.



오늘 최종 교섭이 결렬돼 내일부터 총파업이 시작된다면 지하철 운행률이 떨어질 걸로 보입니다.



서울시는 지하철 파업에 대비해 출근 시간대 지하철 운행을 100% 유지하고, 시내버스 운행을 3천 회 넘게 늘리는 등 비상수송대책을 가동합니다.



파업이 시작되더라도 출근 시간대에 지하철 1∼8호선은 평시 수준으로 100% 정상 운행하고, 퇴근 시간대에는 2호선과 5∼8호선은 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행을 포함해 88% 이상 운행할 계획입니다.



9호선은 파업에 참여하지 않아 정상 운행됩니다.



앞서 서울지하철 노조는 지난 2022년 11월, 6년 만에 총파업을 한 적이 있는데, 그 이후에는 매년 파업 직전에 협상이 타결됐습니다.



(현장진행 : 서진호, 영상취재 : 김흥기·최대웅, 영상편집 : 안여진)