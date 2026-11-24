<앵커>



젠슨 황 엔비디아 최고 경영자의 복귀 소식에 코스피가 5천 선을 회복했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 주가가 일제히 올랐습니다.



유수환 기자입니다.



<기자>



코스피는 오늘(24일) 장이 열리자마자 3.64% 급등한 4천880으로 출발한 뒤 강한 상승세를 보였습니다.



장 중 상승 폭을 7% 넘게 키우며 5천65까지 치솟았습니다.



장 초반부터 매수세가 몰리면서 개장 6분 만에, 매수 사이드카가 발동돼 프로그램 매수호가 효력이 5분 동안 정지되기도 했습니다.



장 후반 상승폭을 일부 반납했지만, 장 내내 5천 선을 지키던 코스피는 결국 6.32% 오른 5006.03으로 장을 마감했습니다.



어제 장 중 4천600선 아래까지 떨어지며 매도 사이드카가 발동됐던 증시가 불과 하루 만에 정반대의 모습을 보인 겁니다.



특히 7거래일 연속 주식을 팔아치웠던 외국인이 8거래일 만에 순매수로 돌아서 7천255억 원어치를 사들였습니다.



반면 개인 투자자들은 2조 원 넘게 순매도했습니다.



코스닥도 장중 5% 넘게 급등하며 코스피에 이어 매수 사이드카가 발동됐고, 4% 넘게 오른 665.88에 장을 마쳤습니다.



오늘 반등의 계기는 젠슨 황의 엔비디아 최고 경영자 복귀 소식입니다.



간밤 미국 엔비디아 주가는 31.5% 치솟았고, 나스닥도 6.5% 넘게 상승했습니다.



경영 공백으로 불거졌던 불확실성이 완화되면서 AI 관련주에 대한 투자 심리를 자극한 걸로 풀이됩니다.



국내에서도 반도체 대형주가 상승세를 이끌었습니다.



삼성전자는 6.7% 오른 18만 9천400원, SK하이닉스는 6.73% 오른 115만 8천 원에 거래를 마쳤습니다.



(영상편집 : 김준희)