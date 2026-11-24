중국 관영매체는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 깜짝 경영 복귀를 두고 중국 스파이 의혹이 허구임을 보여주는 것이라고 주장했습니다.



신화통신 계열의 SNS 계정엔 "도널드 트럼프 대통령은 젠슨 황이 엔비디아에 복귀하는 것이 미국 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다는 것을 그가 직접 엔비디아 이사회에 보증했다고 명확하게 말했다"고 올라왔습니다.



이어 "미국 정부는 젠슨 황이 어떤 불법 행위도 저질렀다는 증거가 없다고 했다"며 "이른바 '여간첩 혐의'는 완전히 허튼소리라는 것"이라고 적었습니다.



매체는 "트럼프는 이전부터 몇몇 미국인이 중국의 예쁜 여성만 보면 분명 중국 여간첩이라고 한다고 비웃었다"며 "몇몇 미국인은 늘 실체 없는 것을 좋아하고, 세상이 혼란스럽지 않을까 봐 걱정한다. 마녀사냥이 시작되면 증거는 가장 중요하지 않은 일이 된다"고 지적했습니다.



인민일보 계열의 영문 매체 글로벌타임스 역시 논평에서 "처음에는 미국 언론이 불을 붙였고, 소문과 음모론, 헐리우드식 드라마로 가득했던 이 희극이 또 다른 극적인 반전을 맞이했다"며 "'젠슨 황의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다'는 엔비디아 이사회의 성명은 '중국 스파이들의 침투'라는 의혹이 사실이 아닌 것으로 결론났다"는 취지의 주장을 폈습니다.



엔비디아는 현지시간 23일 이사회에서 젠슨 황을 사장 겸 CEO 및 이사회 이사로 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했습니다.



'중국 스파이' 연루 의혹 속에 황 CEO가 사임한 지 11일 만입니다.



그간 각국이 '중국 간첩' 문제를 지적하거나 대응에 나설 때마다 "증거가 없다"며 일축해온 중국은 이번 사건에서도 "이른바 '중국 간첩'이라는 논조는 순전히 실체 없는 것이고 중상모략"이라는 입장을 내며 발 빠르게 의혹을 부인한 바 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)