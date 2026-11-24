▲ 이태한 선거관리위원회 특별검사

6·3 지방선거 투표용지 부족사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특검팀은 중앙선거관리위원회가 140억 원 상당 선거 장비의 성능 미달에도 불구하고 전량 납품되도록 한 정황을 파악하고 증거 수집에 나섰습니다.특검팀은 오늘(24일) 아침 7시 30분쯤부터 투표지 분류기 납품업체 사무실과 임직원들의 주거지 등 5곳에 대해 업무상 배임 등의 혐의를 적용해 압수수색에 착수했습니다.특검팀은 중앙선관위가 개표에 사용되는 2024년형 투표지 분류기 1,381대를 납품받는 과정에서 절반 이상이 합격 기준 성능에 미달한다는 검수 결과를 확인했음에도 그대로 합격 처리한 것으로 보고 있습니다.압수수색에는 파견검사 2명과 디지털 포렌식 수사관 8명 등 총 29명이 투입됐습니다.특검팀은 해당 장비 납품 비리 의혹과 관련해 지난달 30일에도 중앙선관위와 전현직 선관위 직원들 주거지 2곳에 대해 압수수색했습니다.특검팀은 압수물 분석을 토대로 선관위 담당 공무원들이 납품 과정에서 해당 업체와 유착했는지 여부를 살필 계획입니다.이에 따라 발생한 국가적 손해 규모 등 진상을 규명하고 책임소재를 밝힐 전망입니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)