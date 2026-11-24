▲ 밴스 부통령

미국 상원이 JD 밴스 부통령이 정치 후원자에게 베네수엘라 원유 사업 특혜를 줬다는 의혹에 대한 조사에 착수했습니다.23일(현지시간) 로이터통신에 따르면 매기 해선(민주·뉴햄프셔) 상원의원은 밴스 부통령에게 보낸 서한에서 이 같은 의혹과 관련한 자료 제출을 요구했습니다.밴스 부통령과 참모들이 원자재 거래업체 비톨과 주고받은 통신기록을 내라는 것입니다.이 같은 요구는 밴스 부통령과 비톨에서 트레이더로 일했던 정치 후원자 존 애디슨의 관계에 대한 언론보도 때문입니다.최근 로이터통신은 밴스 부통령이 미국의 베네수엘라 군사작전을 앞둔 시점인 지난해 12월 몬태나주의 고급 리조트에서 애디슨을 만나 베네수엘라 원유 문제를 논의했다고 보도했습니다.밴스 부통령은 미국이 베네수엘라의 원유를 통제하게 될 경우 얼마나 빨리 이를 시장에 판매할 수 있는지를 물었고, 애디슨은 비톨이 그 일을 맡기에 적합하다고 답했다는 것입니다.이후 미국의 군사작전으로 니콜라스 마두로 대통령이 축출된 지 이틀 뒤인 지난 1월 5일 크리스 라이트 에너지부 장관은 애디슨에게 전화를 걸어 비톨이 베네수엘라산 원유 판매사업에 참여할 의향이 있는지를 물었습니다.결국 비톨은 경쟁업체 트라피구라와 함께 베네수엘라산 원유를 판매할 수 있는 특별 허가를 받았습니다.두 업체는 베네수엘라산 원유 판매로 수억 달러를 벌어들인 것으로 추정됩니다.애디슨은 밴스 부통령의 오랜 정치 후원자입니다.미 연방선거위원회(FEC) 기록에 따르면 애디슨은 2022년 밴스 부통령의 연방 상원의원 선거를 돕는 정치활동위원회(PAC)에 30만 달러(약 4억 원)를 기부했습니다.애디슨과 부인은 2024년에는 트럼프 대통령의 재선을 지원하는 정치활동위원회들에 모두 700만 달러(약 94억 원)를 기부했습니다.밴스 부통령과 애디슨은 언론에 보도된 만남 자체를 부인하고 있지만, 비행기록상 애디슨의 개인 제트기와 밴스 부통령의 정부 항공기가 같은 날 몬태나주의 같은 공항에 있었던 것으로 확인됐습니다.