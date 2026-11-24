▲ 앨리스 황

미국 상무부는 23일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들에 등장하는 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올렸습니다.황 CEO의 전격 복귀 당일에 이뤄진 조치입니다.도널드 트럼프 행정부의 비호 속에 중국 스파이로 추정되는 황 CEO의 내연녀 회사로 미국의 첨단기술이 넘어갔다는 의혹이 추가 확산하지 않도록 차단 조치에 나선 것으로 해석됩니다.로이터통신에 따르면 트럼프 행정부는 이날 오후 연방 관보를 통해 메가스피드를 수출통제 명단에 추가한다고 발표했습니다.상무부는 메가스피드의 말레이시아 계열사 스피드매트릭스와 중국 최대 전자상거래업체 알리바바의 싱가포르 자회사 에이펙스 엔터프라이즈 설루션스(이하 에이펙스)도 각각 수출통제 명단에 추가했습니다.이날 수출통제 명단에 추가된 메가스피드 관련 기업은 총 7곳입니다.'상무부의 블랙리스트'로 불리는 수출통제 명단에 오르면 미국 기업이 첨단기술 관련 제품을 판매할 때 미국 당국의 허가를 받아야 하므로 일종의 제재 조칩니다.미 상무부가 수출통제 명단에 기업을 추가한 것은 2025년 10월 이후 처음이라고 통신은 전했습니다.메가스피드는 황 CEO의 불륜 상대인 앨리스 황이 임원으로 몸담았던 회사입니다.메가스피드가 미국의 대중 수출통제를 우회해 확보한 엔비디아 첨단 칩이 중국으로 넘어갔는지가 황 CEO 스캔들의 핵심 의혹입니다.알리바바 자회사인 에이펙스는 메가스피드의 말레이시아 자회사 스피드매트릭스의 자산을 담보로 이 회사에 자금을 빌려준 것으로 파악됐습니다.앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)는 메가스피드가 알리바바와의 관계를 활용해 엔비디아의 공식 클라우드 파트너 지위를 얻었다고 보도한 바 있습니다.수출통제 명단은 상무부가 관리합니다.앞서 하워드 러트닉 상무장관이 메가스피드를 수출통제 명단에 올리는 데 주저했다는 의혹이 제기된 상탭니다.스콧 베선트 재무장관은 최근 인터뷰에서 재무부·국방부·국무부 등이 모두 메가스피드의 수출통제 명단 등재를 요구했으나 최종 권한이 있는 상무부가 외면했다면서 러트닉 장관을 공개 저격한 바 있습니다.트럼프 대통령이 메가스피드의 수출통제 명단 등재 지연에 관여했는지도 규명돼야 할 의혹 중 하납니다.러트닉 장관 쪽에서는 트럼프 대통령의 뜻에 따른 조치였을 뿐 러트닉 장관의 개인적 판단이 아니었다고 주장하고 있습니다.황 CEO 스캔들이 미국 국가안보에 위험을 초래했는지를 집중적으로 들여다보고 있는 미 의회에서도 러트닉 장관에 대한 조사를 예고했습니다.메가스피드의 반도체 불법 밀반출 의혹에 대한 미국 정부 차원의 조사도 이뤄지고 있습니다.미 상무부와 법무부는 지난 16일 공동성명을 내고 상무부 산업안보국(BIS)이 지난 2024년부터 메가스피드를 조사해 왔다면서 상무부가 2025년 6월 메가스피드를 현장 단속한 이후 법무부가 수사를 주도하고 있다고 밝혔습니다.메가스피드는 앨리스 황이 작년 8월 말 회사를 떠났으며 지금은 회사에서 어떤 역할도 맡고 있지 않다고 주장하고 있습니다.한편 알리바바는 이날 성명에서 "에이펙스를 수출통제 명단에 올린 것은 잘못된 조치"라며 "에이펙스는 미국 수출 제한 대상인 첨단 컴퓨팅 칩을 빼돌린 적이 없다"고 밝혔습니다.이어 "우리의 권리와 명예를 지키기 위해 가능한 모든 법적 수단을 강구하겠다"고 말했습니다.