▲ 중국 선저우 24호 우주비행사들

중국이 파키스탄 우주비행사가 탑승하는 유인우주선 선저우 24호를 발사합니다.중국 유인우주 개발 역사에서 외국인 우주비행사가 참여하는 것은 이번이 처음으로, 중국이 독자적으로 건설한 우주정거장 톈궁에도 처음으로 외국인이 방문하게 됩니다.중국 유인우주공정판공실은 오늘(24일) 기자회견을 열고 25일 오전 8시 18분(현지시간) 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 24호를 창정 2호F 운반로켓에 실어 발사할 계획이라고 밝혔습니다.선저우 24호에는 지휘관 탕훙보와 비행 엔지니어 우이 등 중국인 우주비행사 2명, 파키스탄 출신 탑재체 전문가 무함마드 지샨 알리 등 모두 3명이 탑승합니다.탕훙보는 선저우 12호와 17호에 이어 세 번째 우주비행에 나서며 톈궁을 세 차례 방문하게 됩니다.우이와 알리는 이번이 첫 우주비행입니다.특히 알리는 톈궁에 방문하는 첫 외국인 우주비행사로, 중국과 파키스탄이 공동으로 추진하는 과학실험을 수행할 예정입니다.그는 다른 우주비행사들과 함께 일상적인 우주정거장 운영 업무에 참여하는 한편 실험 시료와 장비를 설치하고 계획된 과학실험을 진행하게 됩니다.중국 당국은 이번 공동 임무를 위해 우주선·우주정거장 운용, 비상 상황 대처 훈련 등을 실시했으며 중국어 조작 지시와 전문 용어에 대한 교육도 강화했다고 설명했습니다.알리는 임무를 마친 뒤 지난 5월부터 톈궁에 체류 중인 선저우 23호 우주비행사 장즈위안, 리자잉과 함께 지구로 귀환할 예정입니다.또다른 선저우 23호 우주비행사 주양주는 우주정거장에 남아 중국 우주비행사로는 처음으로 1년간 궤도에 머무는 장기 체류 실험을 수행하게 됩니다.선저우 24호는 궤도 진입 후 약 3시간 30분 만에 톈궁 우주정거장의 핵심 모듈인 톈허에 도킹하는 방안을 우선 추진합니다.중국 유인우주공정판공실은 우주선과 발사체의 품질 관리 상태가 양호하고 우주비행사와 우주정거장의 상태도 정상적이어서 발사 임무를 수행할 조건을 갖췄다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)