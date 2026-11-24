▲ 라이즈 출국 당시 현장 모습

인천국제공항 출국장에서 아이돌 그룹에 접근해 촬영하던 여성을 밀친 남성이 폭행 혐의로 경찰에 고발됐습니다.인천공항경찰단은 지난 18일 인천공항 제2여객터미널 내 그룹 라이즈 출국 현장에서 발생한 폭력범죄 의심사건을 수사해달라는 고발장이 접수됐다고 밝혔습니다.당시 사회관계망서비스(SNS)에는 출국장 면세구역에서 이동하는 라이즈 멤버를 휴대전화로 촬영하던 여성을 한 남성이 강하게 밀치는 장면이 포함된 영상이 올라왔습니다.고발인은 남성의 행위가 폭력범죄에 해당할 수 있다며 구체적인 사건 경위를 조사해야 한다고 주장했습니다.이어 연예인의 이동 동선을 관리하거나 인파를 통제한다는 이유로 민간 경호인력이 일반인에게 강한 물리력을 행사하는 행위가 정당화될 수 없다고 덧붙였습니다.인천공항에서는 유명인이 출국할 때 인파가 몰리면서 물리력을 동반한 과잉경호가 이뤄지거나 일반 승객의 통행을 방해하는 상황이 빈발하고 있습니다.인천국제공항공사는 경호업체로부터 공항이용계획서를 사전에 받는 등의 대책을 마련했지만, 실질적인 제재 근거나 사법 경찰권은 없어 인파 관리에 어려움을 겪고 있습니다.경찰 관계자는 "고발장이 접수돼 신속하게 다각도로 수사할 방침"이라고 전했습니다.(사진=SNS 캡처, 연합뉴스)