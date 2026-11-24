▲ 안토니오 네리 HPE CEO

미국 서버·네트워크 장비 업체 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 메모리와 낸드플래시 등 핵심 부품의 공급난이 적어도 2028년 하반기까지 이어질 것으로 내다봤습니다.안토니오 네리 HPE 최고경영자(CEO)는 23일(현지시간) 회계연도 4분기(8∼10월) 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 "메모리, 낸드, 그 밖의 많은 핵심 부품의 공급이 적어도 2028년 하반기까지 제약될 것으로 예상한다"고 말했습니다.네리 CEO는 "고객 전반의 수요는 매우 강하고 지속적"이라면서도 "상당한 공급 제약 환경에서 계속 영업하고 있다"고 설명했습니다.이런 공급 여건은 내년 회계연도 실적 전망에 이미 반영됐다고 밝혔습니다.그는 일부 부품은 납품까지 28주, 40주, 심지어 그 이상 걸린다고 말했습니다.HPE는 네트워킹 부품 구매 약정을 3분기에 100%, 4분기에 25% 넘게 늘렸고, 4분기 말 재고는 141억 달러(약 19조 원)로 불어났습니다.HPE의 이번 전망은 메모리 제조사들의 진단과 대체로 같은 선상에 있습니다.마이크론은 9월 말 실적 발표에서 2027∼2028년 메모리 수급이 2026년보다 훨씬 빠듯할 것이라고 밝혔고, 삼성전자는 7월 공급 부족이 2028년까지 이어질 수 있다고 전망한 바 있습니다.골드만삭스도 메모리 업황이 2028년까지 타이트할 것으로 내다봤습니다.HPE의 4분기 매출은 145억5천만 달러(약 19조6천억 원)로 1년 전보다 50% 늘어 분기 기준 사상 최대를 기록했습니다.조정 기준 주당순이익(EPS)은 1.4달러로 시장 예상치(1.3달러)를 웃돌았습니다.인공지능(AI) 관련 수주는 분기 기준 최대인 57억 달러(약 7조7천억 원)를 기록했고, 연말 AI 수주 잔고는 1년 전 47억 달러의 두 배를 넘는 105억 달러(약 14조1천억 원)로 불어났습니다.HPE는 내년 회계연도 매출이 594억∼631억 달러로 올해보다 27∼35% 늘 것으로 전망했습니다.이날 뉴욕증시에서 HPE 주가는 정규장에서 17.4% 급등한 48.0달러에 마감했으나, 실적이 발표된 시간외 거래에서는 7.0% 하락했습니다.메모리 비용과 마진 압박에 대한 우려와 함께 다음 분기 가이던스가 시장 전망에 못 미친 것이 원인으로 풀이됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)