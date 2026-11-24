▲ 엔비디아 본사에서 복귀 인사를 하는 젠슨 황

젠슨 황이 쫓겨난 지 11일 만에 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에 복귀했지만 그의 앞은 첩첩산중입니다.젠슨 황은 미 증권거래위원회(SEC) 조사부터 내부 이사회의 독립된 특별위원회 조사, 미 의회 청문회, 중국 유착 의혹에 대한 법무부 및 상무부 조사, 엔비디아 본사가 위치한 캘리포니아주 검찰 조사 등 다섯 개의 큰 고비를 넘어야 한다고 월스트리트저널(WSJ)이 23일(현지시간) 전했습니다.엔비디아 이사회는 황 CEO가 물러나기 며칠 전 독립이사들로 특별위원회를 꾸렸습니다.황 CEO가 앨리스 황과 사귀면서 기업 기밀이나 국가안보와 관련된 기밀을 유출했는지 살펴보고 있습니다.두 사람이 은밀한 관계를 유지할 당시 앨리스 황은 싱가포르에 있는 클라우드 서비스업체 메가스피드의 임원이었는데, 이 회사는 엔비디아 칩을 중국으로 몰래 빼돌린 혐의를 받습니다.특별위원회는 미국 연방 검사를 지낸 한국계 변호사 준 김(한국명 김준현)의 로펌 왁텔 립턴에 조사를 맡겼습니다.이사회는 황 CEO의 복귀 직후 성명에서 "조사는 결론이 날 때까지 계속된다'고 했고 황 CEO 또한 "조사를 전폭적으로 지지하며 성실히 협조하겠다"고 약속했습니다.SEC는 지난주까지 엔비디아에 대한 조사를 이어갔습니다.구체적으로 파악되지 않았으나 회사의 공시 내용이 투자자들을 오도했는지 여부가 조사 대상에 포함된 것으로 전해졌습니다.조사 대상에 엔비디아의 해외 반도체 판매 실적 보고 방식이 들어있는지는 분명하지 않습니다.엔비디아는 지난해 6월 메가스피드를 내부 거래 차단 목록에 올린 직후 메가스피드의 본사가 있는 싱가포르 매출 공시 항목을 지역별 매출 내역에서 삭제해 의혹을 불러일으켰습니다.의회의 여러 상임위 소속 의원들도 황 CEO의 행위가 국가안보에 미쳤을 잠재적 파장을 살펴보고 있습니다.하원 3개 상임위는 지난주 성명에서 "국민은 위험한 중국 역할자들이 미국의 첨단 칩에 접근할 수 있도록 한 황 CEO와 엔비디아의 역할, 그리고 이번 스캔들에서 잠재적 중국 정보기관이 수행한 역할에 대한 답변을 들어야 한다"며 추수감사절 연휴 직후인 다음 달 1일, 2일에 황 CEO와 엔비디아 법무실장을 불러 녹취록 작성을 동반한 비공개 조사를 하겠다고 밝혔습니다.공화당 팀 스콧 상원의원은 황 CEO가 다음 달 3일 상원 은행위원회 청문회에 출석해 증언할 것이라면서 "국가안보 우려와 수출 통제 준수 여부가 핵심"이라고 말했습니다.내년 의회 다수당이 되는 민주당 지도부 역시 강도 높은 조사를 예고했습니다.척 슈머 상원 민주당 원내대표는 황 CEO와 엔비디아, 트럼프 행정부를 잠재적 조사 대상으로 지목하고 철저히 조사하기 위해 모든 권한을 행사하겠다고 엄포를 놓았습니다.법무부와 상무부는 1년 넘게 메가스피드와 중국 정부 간의 유착 의혹을 조사해 왔습니다.두 부처는 지난주 "발생했을 수 있는 메가스피드의 모든 범죄 행위에 대해 법이 허용하는 최대한의 책임을 묻을 것"이라고 밝혔습니다.상무부 조사관들은 지난해 5월 엔비디아 측에 메가스피드와의 직·간접적 거래 내역을 요청했으며, 이어 법무부 중심으로 수사를 벌여왔습니다.엔비디아 본사가 있는 캘리포니아주 검찰은 지난주 AI 칩이나 기밀 정보를 중국에 넘겼는지 확인하기 위해 엔비디아에 자료 제출 등을 요구하는 조사 소환장을 발부했습니다.주 검찰은 엔비디아가 투자자들을 기만했는지 여부도 함께 들여다보고 있습니다.롭 본타 캘리포니아주 검찰총장은 "증권법의 근본 원칙은 명확하다. 기업은 투자자를 오도해서는 안 된다는 것"이라고 지적했습니다.(사진=엑스 게시물 캡처, 연합뉴스)