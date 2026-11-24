▲ 자료화면

일본의 한 산골 마을에 곰이 출몰한 뒤 1주일간 잡히지 않아 주민들이 공포에 떨고 있습니다.학교가 무더기로 문을 닫고 대대적인 포획 작전이 펼쳐지는 등 소동이 벌어지고 있습니다.24일 일본 언론 등에 따르면 군마현 마에바시시 주택가에서 지난 17일 새벽 어미와 새끼로 보이는 곰 2마리가 목격됐습니다.주행 중이던 차량이 습격당하고 50대 남성이 곰의 공격으로 다친 뒤 새끼 곰이 마취 총을 맞고 포획됐지만 어미 곰은 잡히지 않고 있습니다.어미 곰은 시내 곳곳에서 모습이 보였지만 21일 이후에는 목격되지 않아 시민들의 불안은 커지고 있습니다.시와 경찰은 곰이 숨어서 들어갔을 가능성이 있는 지하수로를 봉쇄하고 타이어로 움직이는 무인 카메라를 수로에 넣어 수색 작업을 펼쳤지만 곰을 찾지 못했습니다.곰의 습격에 대비해 이 지역 학교는 무더기로 휴교에 들어갔고 이 중 69개교는 이날 등교가 재개됐습니다.교육 당국은 등하교 시 되도록 보호자가 차로 태워주도록 권고하고 동아리 등 방과후 활동을 원칙적으로 금지했지만, 주민들의 불안과 불편은 사그라지지 않고 있습니다.40대인 한 학부모는 NHK에 "딸이 학교에 가고 싶어 해 등교가 기쁘지만 (곰이 공격할까 봐) 걱정이기도 하다"고 우려하며 "상황이 계속되면 온라인 수업을 검토할 필요가 있을 것 같다"고 했습니다.시 당국은 곰 포획에 어려움을 겪는 가운데 시민들의 항의 전화에도 시달리고 있습니다.교도통신에 따르면 새끼 곰의 포획을 비판하고 어미 곰을 잡지 말아 달라고 요구하는 항의 전화가 마에바시시에 빗발치고 있습니다.이에 사사가와 히로요시 환경상은 이날 각의(국무회의) 후 기자회견에서 "시청에 불만이 다수 접수되면서 업무에 지장이 발생하고 있다. 항의를 일단 멈춰줬으면 좋겠다"고 말했습니다.그는 "각자 곰에 대한 생각이 있겠지만 상대를 존중해서 대응해줬으면 한다"고 덧붙였습니다.일본에서는 최근 수년간 곰 출몰이 늘어나며 지방지치단체들과 환경당국이 골머리를 앓고 있습니다.인구 감소와 고령화, 경작 포기 토지 확대, 기후변화로 인한 곰의 서식지 확대 등이 원인으로 지목됩니다.작년 4∼12월 일본 전국의 곰 출몰 건수는 4만 9천 건이나 됐고, 올해는 이보다는 소폭 줄어든 수준일 것으로 예상됩니다.작년 곰에 의한 인명피해는 230명으로, 이 중 13명이 사망했습니다.