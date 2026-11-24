▲ 대형 서점 (자료사진)
경기 수원 광교신도시 카페와 서점을 돌아다니며 불특정 다수의 여성을 추행한 30대 남성이 2심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.
수원지법 형사항소6-3부(이상훈 부장판사)는 오늘(24일) A 씨의 강제추행 등 혐의 항소심에서 검사의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
2심 재판부는 "원심의 형이 너무 가벼워 부당하다고 판단되지 않는다"고 판시했습니다.
1심이 명령한 성폭력 치료프로그램 40시간 이수, 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 3년간 취업제한도 유지됐습니다.
A 씨는 올해 1월 16일 오후 6시쯤 수원 광교신도시의 상가 건물 내 카페와 서점 등지에서 여성 8명의 손을 잡거나 어깨를 만진 혐의를 받습니다.
당시 A 씨는 의자에 앉아있는 여성에게 다가간 뒤 뒤에서 갑자기 포옹하는 등 추행을 반복한 것으로 전해졌습니다.
그는 전날에도 같은 장소에서 여성 4명을 추행한 혐의로 경찰 조사를 받고 불구속 입건된 상태였으나, 재차 유사한 범행을 저질러 현행범 체포됐습니다.
1심 재판부는 피해자들이 정신적 고통을 호소하고 있으며, A 씨가 연달아 유사한 범행을 저지른 점 등을 불리한 정상으로 판단했습니다.
다만, A 씨의 정신질환 병세가 악화해 범행을 저지른 것으로 보이고 추행의 정도가 심각하지 않은 점 등을 고려해 형을 정했다고 밝혔습니다.
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