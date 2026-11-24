▲ 대형 서점 (자료사진)

경기 수원 광교신도시 카페와 서점을 돌아다니며 불특정 다수의 여성을 추행한 30대 남성이 2심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.수원지법 형사항소6-3부(이상훈 부장판사)는 오늘(24일) A 씨의 강제추행 등 혐의 항소심에서 검사의 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다.2심 재판부는 "원심의 형이 너무 가벼워 부당하다고 판단되지 않는다"고 판시했습니다.1심이 명령한 성폭력 치료프로그램 40시간 이수, 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 3년간 취업제한도 유지됐습니다.A 씨는 올해 1월 16일 오후 6시쯤 수원 광교신도시의 상가 건물 내 카페와 서점 등지에서 여성 8명의 손을 잡거나 어깨를 만진 혐의를 받습니다.당시 A 씨는 의자에 앉아있는 여성에게 다가간 뒤 뒤에서 갑자기 포옹하는 등 추행을 반복한 것으로 전해졌습니다.그는 전날에도 같은 장소에서 여성 4명을 추행한 혐의로 경찰 조사를 받고 불구속 입건된 상태였으나, 재차 유사한 범행을 저질러 현행범 체포됐습니다.1심 재판부는 피해자들이 정신적 고통을 호소하고 있으며, A 씨가 연달아 유사한 범행을 저지른 점 등을 불리한 정상으로 판단했습니다.다만, A 씨의 정신질환 병세가 악화해 범행을 저지른 것으로 보이고 추행의 정도가 심각하지 않은 점 등을 고려해 형을 정했다고 밝혔습니다.