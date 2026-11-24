▲ 호르무즈 해협 (자료화면)

유엔 세계식량계획(WFP)의 루크 린드버그 사무총장은 중동과 우크라이나에서 벌어지는 전쟁의 여파로 식량 지원 업무가 타격을 입을 수 있다고 경고했다고 로이터 통신이 현지시간 23일 보도했습니다.유엔 안전보장이사회에서 린드버그 사무총장은 2개의 전쟁 때문에 해상 물류 요충지의 운송에 차질이 빚어지고, 이로 인해 내년 중반까지 WFP의 비용이 7억 2천700만 달러 불어나 730만 명에 대한 식량 지원이 위태로워질 수 있다며 이같이 경고했습니다.그는 호르무즈 해협, 바브엘만데브 해협, 흑해 등을 통한 식량 수출 및 농업 자재 운송에 대한 제약이 엘니뇨와 같은 기후 충격과 맞물려 상황이 더 악화했다며 "상상하기 어려운 시나리오가 가장 좋지 않은 시기에 발생했다"고 말했습니다.린드버그 사무총장은 우크라이나 및 러시아산 곡물의 인도주의적 운송을 보호하기 위한 새로운 노력이 필요하다고 촉구했습니다.또 전 세계적으로 이미 2억 6천600만 명이 극심한 기아에 시달리고 있고 수단, 남수단, 소말리아 등 아프리카 일부 지역에서 기근이 발생할 위험이 있다고 경고했습니다.린드버그 사무총장은 로이터 인터뷰에서는 2022년 7월 체결됐던 '흑해 곡물 협정'과 유사한 내용으로 인도주의적 통로를 마련해야 하며, 이는 우크라이나와 러시아 양국 수출을 모두 포괄해야만 수용이 가능할 것이라고 언급했습니다.지난 18일 WFP는 가자지구의 월간 지원 대상자가 160만 명에서 110만 명으로 50만 명 감소할 예정이며, 이는 지원 필요성이 줄었기 때문이 아니라 재정적인 이유로 발생한 일이라고 언급한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)