▲ 부천페이 캐시백 지급 방식 변경

경기도 부천시는 내년 1월 6일부터 지역화폐 '부천페이'의 인센티브(캐시백) 지급 방식을 '충전 시 선지급'에서 '결제 시 환급' 형태로 전환한다고 오늘(24일) 밝혔습니다.부천시는 월초에 충전 수요가 몰려 월별 캐시백 예산이 3∼4일 만에 소진되고, 충전 후 지역 상권에서 실제로 결제되는 시점까지 상당한 시일이 소요되는 문제점을 줄이기 위해 캐시백 지급 방식을 변경하기로 했습니다.시는 내년에는 청년상권과 착한가격 업소 지원사업을 부천페이와 연계해 골목 상권을 활성화할 방침입니다.내년 9월부터 3∼4개월간 부천대, 가톨릭대, 서울신학대 주변의 '청년상권 소비리워드' 참여 가맹점 또는 부천 전역의 착한가격 업소 이용 땐 결제액의 5∼10%를 최대 3만∼5만 원의 캐시백으로 추가 지급할 예정입니다.부천페이 캐시백은 현재 월 결제액 30만 원 한도에서 10%입니다.또 작년 10월 첫 발행한 지류형 부천사랑상품권 가맹점도 현재 3천162곳에서 내년 1만 곳으로 늘릴 계획입니다.신동선 부천시 경제환경국장은 "새로운 인센티브 정책이 안정적으로 자리 잡도록 시행 초기 운영 상황을 꼼꼼히 살필 것"이라며 "시민에게는 실질적인 소비 혜택을, 소상공인에게는 매출 증대 기회를 드려 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했습니다.(사진=부천시 제공, 연합뉴스)